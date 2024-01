Declaración de renta y retención en la fuente: los cambios a tener en cuenta en 2024

Existen varios cambios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) vinculados al pago de impuestos por ingresos o gastos para el 2024; por ejemplo, la declaración de renta incorporará modificaciones derivadas de la reciente reforma tributaria.



(Le recomendamos: Inflación Colombia 2023: hoy revelan el IPC, que determina arriendos en 2024)



Esto es todo lo que debe saber.

Lo mismo sucede con la declaración y pago de retención en la fuente y autorretención del impuesto de renta y complementario, del impuesto de timbre, del IVA y de la contribución por laudos arbitrales, que se realizará de forma mensual en el formulario 350.



De acuerdo con la Dian, aquellos empleados asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas no estarán obligados a declarar, siempre y cuando al menos el 80 por ciento de sus ingresos brutos provengan de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria.



(Consulte: Calendario tributario 2024 de la Dian: ¿cuáles son las fechas del pago de impuesto?)



Asimismo, quedarán exentos del impuesto los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no supere los 211,7 millones de pesos al cierre del año fiscal.



En este grupo de quienes no deberán responder por el impuesto, también entran aquellos cuyos ingresos brutos no alcancen o superen los 65,8 millones de pesos en el año gravable.





En relación con el consumo mediante tarjetas de crédito, estarán exentos aquellos cuyos gastos no excedan los 65,8 millones pesos, manteniendo el mismo límite para consumos y compras.

Facebook Twitter Linkedin

La retención en la fuente no es un impuesto. Foto: Archivo El Tiempo/iStock

Es crucial tener en cuenta los cambios propuestos para el contribuyente tras la implementación de la nueva reforma tributaria, entre ellos están:



- Se permitirá deducir rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otros, pero con una reducción significativa. Anteriormente, se podían deducir 2,880 Unidades de Valor Tributario (UVT), mientras que con la nueva ley solo se permitirá deducir 790 UVT, lo que implica una disminución en la cantidad deducible y, por ende, un aumento en la obligación de pago.



- La deducción de intereses de préstamos para vivienda, Icetex u otros créditos educativos también se verá afectada. Antes, se podía deducir hasta el 40%, equivalente a 5.040 UVT. Sin embargo, con la reforma, esta deducción se reduce a 1.340 UVT, lo que significa que ya no se podrá deducir el mismo monto que en períodos anteriores.

Retención en la fuente y para qué salarios aplica en el 2024

Facebook Twitter Linkedin

Tenga en cuenta que hay novedades en el pago de este impuesto. Foto: iStock

La retención en la fuente le quita mes a mes una parte de su salario a las personas que tienen cierto nivel salarial para hacer un recaudo anticipado de la declaración de renta y así se les reduce la carga al momento de pagar.



De acuerdo con la Dian, se les aplicará este mecanismo a las personas que ganan más de 6’5 millones de pesos. Sin embargo, dado que la última reforma tributaria cambió las reglas de la declaración de renta y los salarios altos deberán empezar a pagar más, los expertos sugieren hacer retenciones voluntarias.



Solo para hacerse una idea, en esta última declaración, que acaban de hacer 5,4 millones de contribuyentes, la Dian obtuvo un recaudo de 19,6 billones de pesos. De ellos, 4,5 billones de pesos correspondieron al valor del saldo que debieron pagar los ciudadanos al presentar el documento y el resto a la retención en la fuente que se hizo a lo largo del año gravable.

¿Cómo se calcula?

Según el artículo 383 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base gravable equivalente o mayor a 95 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, sería de 4’471.175 pesos para el 2024.



La UVT se calcula teniendo en cuenta la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los ingresos medios entre el 1.º de octubre de 2022 y el 1.º de octubre de 2023, que fue de 10,97 por ciento.



(Puede interesarle: Arriendos 2024: así puede calcular cuánto es lo máximo que le puede subir la cuota)



Esta es la medida equivalente a pesos utilizada para determinar diferentes obligaciones tributarias y pasará de 42.412 pesos en 2023 a 47.065 pesos en el 2024, es decir, el ajuste será de 4.653 pesos.

Más noticias