Declaración de renta: tenga en cuenta estas claves para reducir el pago

La declaración de renta es un documento que se presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, que consigna los movimientos financieros de una persona: ingresos, egresos e inversiones y, dependiendo de esta información, se fija si debe pagar el tributo a la renta y el valor del mismo.



Los datos que recauda el formulario, diseñado por la Dian, se basan en los ingresos y gastos que usted tuvo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, en el caso de la declaración de renta de 2022.

Así las cosas, quienes cumplan con alguno de los siguiente requisitos deben acogerse a la declaración de renta el próximo año:

Un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($163.380.000) a 31 de diciembre de 2021. Ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($50.831.200) durante el año. Consumos mediante tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($50.831.200) durante el año. Compras y consumos totales superiores a 1.400 UVT ($50.831.200) durante el año. Haber recibido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a 1.400 UVT ($50.831.200) durante el año. Ser responsable del IVA al cierre del año gravable 2021.

Si es su caso, entonces debe saber que una correcta planificación de su vida financiera le ayudará a prepararse para el pago obligatorio de sus impuestos. En ese sentido, mida el impacto que tendrán sus movimientos económicos sobre el tributo.



Además, existen algunos beneficios tributarios que pueden hacer que el valor de su impuesto en 2022 sea menor.

Deducciones a la renta

De acuerdo con el artículo 387 del Estatuto Tributario Nacional, las personas naturales tienen derecho a:



La deducción por intereses o corrección monetaria de hasta 100 UVT mensuales ($3.630.800) en su impuesto a la renta, por préstamos para vivienda. La deducción de 32 UVT ($1.161.856) mensuales por dependientes, es decir, si usted tiene a cargo hijos menores de 18 años o mayores de 18 en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por un médico.



Esta deducción también aplica si sus padres o cónyuge no cuentan con ingresos o sus ingresos en el año son menores a 260 UVT ($9.440.080). La deducción por pagos de medicina prepagada de hasta 16 UVT ($580.928) mensuales. La deducción por donaciones, es decir, le descuentan el 25 % del valor donado siempre y cuando cuente con una certificación.

Por su parte, el artículo 126 de la norma citada, estipula una deducción a las contribuciones fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. de hasta 3.800 UVT (137.970.400) anuales. Tenga e cuenta que los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la renta hasta la suma de 2.500 UVT ($90.770.000).



Además, según el artículo 119, si tiene crédito con el Icetex, podrá descontar los intereses que pague por un valor que no supere las 100 UVT ($3.631.000) anuales.



En conclusión: "Realizar una correcta planeación tributaria nos permite prepararnos para cumplir con la obligación de nuestros impuestos de una forma organizada y más cómoda. Hace que no nos coja por sorpresa el pago de nuestras obligaciones y nos brinda la posibilidad de aprovechar algunas deducciones y beneficios contemplados en la ley para minimizar el impuesto que debemos pagar", resumió Andrés Vélez, CEO de Tributi.com, para 'Portafolio'. *En este artículo se tuvo en cuenta el valor UVT del año 2021, que es la que aplicaría para 2022.

