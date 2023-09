El próximo 19 de octubre se vence el último plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del 2022 por parte de personas naturales, según lo estipulado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, pero es probable que no haya podido cumplir con su obligación o aún no sea su turno.

Tenga presente que la ley establece que todos los colombianos pueden recibir beneficios tributarios a su impuesto sobre la renta si recurren mensualmente a determinados gastos.



Además que si debe declarar renta y no lo hace se expone a sanciones.



Por ejemplo, hoy, si una persona deja pasar un día de su fecha estipulada, deberá pagar una multa mínima de 424.000 pesos.



Asimismo, de acuerdo con Andrés Vélez, CEO de Tributi.com, plataforma colombiana especializada en este tema, si las personas deciden omitir esta obligación, se enfrentarían a una sanción más severa por no declarar, la cual puede ser de hasta el 20 por ciento de sus ingresos brutos”.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, explicó el tema. Foto: iStock / TikTok: luiscarlosrh

Entre los gastos a su favor está el pago de medicina prepagada, ya que si un colombiano paga medicina prepagada o una póliza de salud puede acceder a este descuento.



Aunque debe tener en cuenta que este aplica sólo para personas que reciban ingresos por rentas de trabajo y realicen pagos para su beneficio, el de su cónyuge, el de sus hijos o dependientes económicos, no mayores a las 16 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales, es decir, $608.000 en el 2022, que es el año por el cual se declara renta este 2023.



Otros descuentos son intereses del Icetex, ya que las personas que tengan créditos con esta entidad, pueden descontar los intereses que hayan cancelado, siempre y cuando estos no superen un valor de 100 UVT por año, es decir, los $3.800.000 en el 2022.



El otro son los intereses de crédito hipotecario, se puede acceder a la deducción por intereses o corrección monetaria, la cual para el 2022, se contempló no debe superar las 100 UVT ($3.800.000) al mes o las 1.200 UVT ( $45.605.000) al año.



Además si una persona hizo donaciones a entidades sin ánimo de lucro y que estén bajo un régimen especial del impuesto sobre la renta, podrán acceder a un descuento del 25 por ciento del total donado.



El otro punto son los gastos de dependientes, ya que el Estatuto Tributario establece que se puede realizar una deducción en su declaración de renta por concepto de dependientes, es decir, si tiene a su cargo hijos menores de 18 años, menores de 23 estudiando y mayores de 23 en condición de dependencia por factores físicos o psicológicos.



Sin embargo, para estos casos, la deducción no podrá exceder el 10 por ciento de los ingresos brutos del declarante y tampoco las 32 UVT (1.216.000) mensuales.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

Más noticias