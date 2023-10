¿Debe declarar renta por pasar plata a Nequi o Daviplata? Director de la Dian aclara

Faltan pocos días para que se venza el plazo de declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Para evitar multas, los colombianos que cumplen con ciertos requisitos deben surtir el proceso.

En medio de la etapa final, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, habló de uno de los puntos que ha generado dudas en los contribuyentes: las transacciones entre las denominadas billeteras digitales, como Nequi y Daviplata. ¿En qué casos se debe declarar renta?

Recuerde que la declaración de renta es la información que se le muestra a la Dian para calcular lo que debe pagar de impuesto, basándose en su situación financiera.

Se trata del valor que las personas naturales pagan al Estado, sean empleados o independientes, de acuerdo con ganancias, salarios, compras, comisiones y otros ingresos del año anterior.

¿Por pasar plata a Nequi o Daviplata hay que declarar renta? Director de Dian explica en qué casos

Daviplata y Nequi.

El economista Reyes respondió a un video de la red social TikTok, en el que un internauta bromeaba con las transacciones entre billeteras digitales.

"Cuando la Dian me pide declaración de renta por estarme pasando plata de Bancolombia a Nequi", comentó.

Al respecto, el director de la Dian recordó el artículo 594-3 del Estatuto Tributario. Según esta norma, no están obligados a declarar renta quienes tengan un "valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el año gravable que no exceda de 1.400 UVT". Es decir, aquellos que no superen los 53'206.000 millones de pesos.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian.

Aplica lo contrario para quienes sobrepasaron ese monto. "Si hizo transacciones superiores a 53,2 millones de pesos durante el año, debe declarar renta", sentenció Reyes.

¿Cómo sabe si debe presentar la declaración de renta 2023?

Hay que tener en cuenta una serie de topes, como el que se mencionó de las transacciones. Si cumple alguno, "la persona ya está en la obligación de presentar el impuesto sobre la renta", precisó señaló Alexandra Gnecco, directora administrativa de EY Colombia, en una charla con EL TIEMPO.

El primero es el tope de ingresos. Si durante 2022 sus ingresos superaron las 1.400 UVT ($ 53'206.000), está en la obligación de declarar. "Aquí entran todos los ingresos, no solo los derivados del trabajo, sino también si se recibieron arrendamientos, dividendos, si vendió un carro o un inmueble", detalló Gnecco.

Declaración de renta.

Otros de los topes son:

- Patrimonio bruto que el último día del año 2022 supere 4.500 UVT ($ 171'018.000).

- Consumos mediante tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($ 53'206.000).

- Compras y consumos superiores a 1.400 UVT ($ 53'206.000).

- Consignaciones bancarias acumuladas superiores a 1.400 UVT ($ 53'206.000).

"Cualquiera de estos requisitos hace a la persona declarante. Si por ejemplo no tuvo los ingresos mencionados, pero tuvo un patrimonio superior a 171 millones de pesos, ya es declarante", señaló la experta.

Declaración de renta ahora se puede presentar en 1 minuto; director de Dian da detalles

La página de la Dian tiene una nueva interfaz "mucho más amigable, mucho más cercana al usuario", cuyo objetivo será que los contribuyentes puedan adelantar los trámites de manera sencilla.

Si quiere declarar renta en menos de un minuto, deberá ingresar a www.dian.gov.co, acceder con su usuario al portal (si no lo tiene, debe crear uno con su correo y otros datos) y buscar la opción 'Presentar Declaración de Renta'.

Ingreso a la página para declarar renta.

El sistema le mostrará la declaración de renta sugerida, aquella que la Dian elaboró de acuerdo con la información suministrada por terceros, como su empleador. Allí le indicará el valor de impuesto a pagar.



"Si está de acuerdo, haga clic en 'Firmar'", añadió Reyes.

Declaración de renta sugerida que le muestra el sistema y pago de la misma.

Una vez apruebe la declaración de renta, a su celular o correo electrónico llegará un código de seguridad que debe ingresar en la página. Luego, podrá hacer clic en el botón 'Presentar' para ser dirigido automáticamente al portal de pagos en línea PSE. ¡Y Listo!

¿La declaración de renta sugerida se puede cambiar o es obligatoria?

La declaración de renta sugerida es una herramienta editable. "Viene de los datos que recibe la Dian de muchas fuentes, por ejemplo, cuando su empleador nos cuenta cuánto le paga, cuando su banco nos cuenta lo que usted tiene en sus cuentas bancarias o cuando sus clientes nos cuentan las transacciones que hacen con usted", puntualizó Reyes.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian.

"Nosotros compilamos toda esa información que incluye varios reportes. Con eso, hacemos unos cálculos de declaración de renta sugerida. No obstante, esas personas que reportaron información a la Dian pudieron cometer un error", añadió en charla con EL TIEMPO.

De manera que usted puede cambiar los datos que tenga esa declaración de renta sugerida "si no corresponden con su realidad económica", aclaró el economista.

Puede diligenciar el formulario como usualmente lo hace o con la ayuda de un contador de confianza. De igual forma, la entidad cuenta con una función conocida como 'Ayuda Renta' en su página web en la cual el contribuyente puede realizar el trámite con la información que se disponga.

Recuerde: el 19 de octubre de este 2023 vence el plazo para declarar renta.

