Declaración de renta 2024: los cambios que hizo la Dian para el pago del impuesto

Este año habrá cambios tributarios en el pago de impuestos por ingresos o gastos, según lo estipuló la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



Las modificaciones más destacadas están relacionadas con la declaración de renta, la retención en la fuente, el impuesto de timbre y el pago del IVA.



Según informa el diario económico Portafolio, la nueva reforma tributaria deja a algunas personas exentas de pagar su declaración de renta.



Dicho esto, la Dian establece que los empleados asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas no tienen esta obligación, siempre y cuando al menos el 80 % de sus ingresos brutos provengan de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria.



Así mismo, señala que quedan exentos de dicho impuesto los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no supere los 211.7 millones de pesos al cierre del año fiscal.



Por otro lado, Portafolio señala que estarán exentos aquellos cuyos gastos no excedan los 65.8 millones de pesos en tarjetas de crédito de pesos, manteniendo el mismo límite para consumos y compras.

Instalaciones de la Dian. Foto: Archivo EL TIEMPO

Estos son los cambios propuestos para el contribuyente

1. Se permitirá deducir rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otros, pero con una reducción significativa.



2. La deducción de intereses de préstamos para vivienda, Icetex u otros créditos educativos también se verá afectada.



Antes se podía deducir hasta el 40%, equivalente a 5,040 UVT. Sin embargo, con la reforma, esta deducción se reduce a 1,340 UVT.

