Pilas: estas son las personas que no deben pagar renta en 2024, tras cambios de la Dian

La declaración de renta vendrá con varios cambios para el 2024 y por eso crece la expectativa sobre cómo se podría afectar el bolsillo de los ciudadanos obligados a pagar el impuesto.



El trámite, que se debe hacer ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), está relacionado con el pago de impuestos tributarios correspondientes a ingresos o gastos en un calendario estipulado por la entidad de impuestos.



Sin embargo, para el año entrante, la declaración de renta vendrá con algunos cambios que fueron estipulados en la reforma tributaria.



Según adelantó Valor Analitik, los ciudadanos que no están obligados a declarar serán aquellos asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas, "cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 por ciento de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria".



Tampoco deberán pagar el impuesto los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no exceda los $ 211,7 millones, en el último día del año gravable.



Por otro lado, los ciudadanos que también están exentos de la obligación son aquellos cuyos ingresos brutos no sean iguales o superiores a los $ 65.8 millones en el año gravable.



En cuanto al consumo de tarjetas crédito, quedarán exentos aquellos que no excedan los $ 65.8 millones; mientras que el tope de consumos y compras será por el mismo valor.

Declaración de renta.

No obstante, tenga en cuanta estos cambios que vendrían para el contribuyente tras la nueva reforma:



1. Puede descontar las rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otras, "pero con la nueva ley ya no puede deducir 2.880 unidades de valor tributario (UVT), sino 790 UVT. Este es uno de los principales cambios. Es decir, podrá deducir menos dinero y tendrá que pagar más".



2. También puede descontar los intereses de un préstamo de vivienda, el Icetex u otro tipo de créditos educativos. "Anteriormente, la gente podía descontar hasta el 40 % que equivale a 5.040 UVT. Sin embargo, el cambio ahora es que ya no son 5.040 UVT, sino 1.340 UVT. Esto significa que ya no puede deducir el mismo valor de antes".



Esto quiere decir que, efectivamente, el contribuyente solo podrá deducir un máximo de 56 millones de pesos.

¿Cómo será la retención de fuente de la Dian para el 2024?

Según la normativa tributaria en Colombia, ciudadanos con cierto nivel salarial deberán pagar todos los años la retención en la fuente, que es un porcentaje que se descuenta cada mes como un recuado anticipado para la declaración de renta.



Los pagos se hacen periódicamente y reducen la carga de la declaración que llega durante el segundo semestre del año.



En el 2024, los ciudadanos que están obligados a pagar este tipo de retención son todos aquellos que reciban en sus ingresos más de 6 millones y medio.

Anualmente, la Dian establece unos topes en la declaración de renta.

Sin embargo, expertos recomiendan hacer retenciones voluntarias para quienes tengan que pagar mayores proporciones en sus declaraciones de renta por sus ingresos, tal como lo plantea la nueva reforma tributaria.



Según información de la Redacción de Economía de EL TIEMPO, la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base gravable equivalente o mayor a 95 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, sería de 4’471.175 pesos para el 2024.

