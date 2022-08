Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a partir de hoy y hasta el 19 de octubre de 2022 se encuentran habilitados las fechas para que las personas naturales presenten su declaración de renta del año 2021 en Colombia.



De acuerdo a lo que estipula la norma, “no están obligados a declarar renta los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas (IVA), cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en 80 % de pagos originados en una relación laboral”, explica la página del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Sin embargo, aquellas personas naturales que residen en Colombia, y que además, aplicaron o excedieron los topes tributarios establecidos por la Dian, deberán declarar renta según lo estipula la ley.



El primer paso para llevar a cabo este proceso es diligenciar el formulario 210, por el cual se presenta, declara y paga el impuesto sobre la renta de personas naturales.

(Lea también: Funeral de Aranza Peña: la joven fue despedida por sus familiares y amigos).

Para acceder al formato de declaración de renta, basta con ingresar a la página de la Dian (https://www.dian.gov.co/) y dirigirse a la sección transaccional. Allí, es necesario ingresar como usuario registrado a nombre propio y hacer uso de la contraseña que lo redireccionará a la opción ‘Diligenciar y presentar’, en donde finalmente encontrará el formulario 210 listo para ser diligenciado.

¿Qué aspectos debe tener en cuenta a la hora de llenar el formulario 210?

El patrimonio familiar se divide en partes iguales



Al reportar el patrimonio, es necesario tener en cuenta todos los bienes y derechos que están a nombre de la persona (propiedades, acciones, vehículos). Al igual que los pasivos que integran el patrimonio (hipotecas, deudas bancarias, deudas con proveedores).



En caso de que se trate de un patrimonio en común, es decir, que sean bienes tangibles o intangibles compartidos con otra persona natural, ambas personas deben declarar y reportar por mitades, debido a que individualmente son considerados sujetos gravables respecto a sus bienes y rentas.



No incluya aportes a la seguridad social



Para obtener la renta líquida, es decir, sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto a la renta, es necesario restar los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) del empleado. De ese monto podrá restar 25 % del ingreso (exento) y luego usar otro beneficio. Entre todos, no puede exceder el 40 % del ingreso.

(Lea también: 'México lo hizo': el temible virus de celular que no existiría).

Facebook Twitter Linkedin

Algunas rentas por pensión están exentas. Foto: iStock

Casi todos los pensionados tienen rentas exentas



Las rentas exentas por pensión se encuentran limitadas a 1.000 UVT mensuales ($ 31,8 millones), por lo que en la mayoría de casos, solamente aplicará el pago por salud. La misma medida aplica para la indemnización sustitutiva de pensiones en el régimen de prima media.



Los rentistas de capital



Hace referencia a toda persona natural que recibe ingresos de sus activos o propiedades. Por ejemplo, un individuo que arrienda un apartamento, se convierte en un rentista de capital, en tanto sus entradas de dinero no provienen de su fuerza laboral. Como la ley dice que los aportes a pensión y salud se hacen sobre todo ingreso, estos los puede usar como ingreso no constitutivo de renta.



Las rentas no laborales



Con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales, los ingresos de las rentas no laborales son “todos los que no clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas”. Allí, se ingresan los valores que no cumplan con la definición de servicios laborales, y además, se registra el total de ingresos bruto que corresponda al desarrollo del objeto social durante el año.

(De interés: Murió turista al caer de un noveno piso en prestigioso hotel de Santa Marta).

Los dividendos también se declaran



Los dividendos constituyen parte de los beneficios corporativos que una empresa le brinda a sus accionistas. Por ejemplo, el caso de las personas que tienen utilidades por su participación accionaria en organizaciones como Ecopetrol.



Desde la ley 1819 de 2016 se debe pagar impuesto de renta sobre los dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Sin embargo, el inciso primero del artículo 242 establece que los dividendos que superen los 300 UVT deberán pagar una tarifa especial del 10 %.



¿Qué son y cómo se gravan las ganancias ocasionales?



Las ganancias ocasionales, según la Dian, son aquellas que se dan por “la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios”, o al incurrir en un hecho excepcional, como ganarse una rifa o la lotería.



Para declarar ganancias excepcionales, es necesario restar el costo al valor del ingreso ocasional. De esta manera, la tarifa única equivaldría al 10 %. Sin embargo, en el caso de ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares es del 20 %.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de referencia. Foto: iStock

Llegó la hora de sumar



Al sumar los resultados obtenidos en cada una de las rentas, esta deberá hacerse por parejas, a excepción de los dividendos: trabajos con pensiones y de capital con no laborales.



La importancia de realizar este proceso radica en comprimir la información para así poder llegar a la base gravable del impuesto de renta.



Las casillas de descuentos



En este apartado podemos registrar los impuestos pagados en el exterior sobre dividendos, además de incluir las donaciones invertidas en investigación y desarrollo tecnológico.



Un paso más cerca del impuesto neto por pagar



Aunque no todas las casillas deben llenarse para obtener el impuesto neto por pagar, es importante sumar y restar los resultados obtenidos.



En la última parte de la declaración de renta, existe la posibilidad de que en caso de tener saldos a favor de las declaraciones anteriores, puedan ser usados en este nuevo trámite. También aquí se podrá restar el anticipo del impuesto de renta que ha aportado a título de retención en la fuente.



Y para finalizar el proceso



Tras terminar de diligenciar el formulario, la persona a declarar deberá firmarlo y llevarlo a un banco para obtener el sello, en caso de no tener una firma electrónica. De lo contrario, su trámite no será válido.

Más noticias

Los impactos del acelerado crecimiento en ventas de los vehículos eléctricos

Empresas no pagarán más tarifa de renta, pero dejarán de tener varios beneficios

La pandemia retrasó el diagnóstico oportuno de cáncer de piel

Tendencias EL TIEMPO