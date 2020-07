Los pasos y documentos para declarar renta sin salir de casa

Ingrese a través de la página web de la Dian, www.dian.gov.co a la opción “Asignación de Citas" y solicita tu cita virtual para los tramites de: • Inscripción o Actualización RUT Persona Natural o Jurídica. • Orientación TAC Si necesita su firma electrónica para el cumplimiento de sus obligaciones, y no pudo obtenerla por autogestión, solicite cita para Inscripción o Actualización RUT Persona Natural y tu trámite será atendido.

Para atender su cita con éxito es indispensable que envíe, antes de las 7:00 a.m., 8:00 a.m. o 11:00 a.m., del mismo día de la cita, según la hora programada, todos los documentos solicitados. Se deben enviar desde el correo electrónico registrado en su RUT o desde el correo informado al momento de agendar la cita.