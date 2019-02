Tras fallo y alza de febrero, se prende debate por precios de gasolina

El fallo de la Corte Constitucional, que le da quita al Ministerio de Minas y Energía la facultad de determinar los criterios para el cálculo de la sobretasa a los combustibles y le da dos años al Congreso para que los defina, sumado al reciente aumento en los precios de los combustibles en febrero, volvió a encender el debate sobre la fórmula de cálculo de las tarifas de estos producto y su conveniencia sobre modificarla.

"Si queremos llegar a un precio razonable de la gasolina hay que cambiar la fórmula, aseguró el senador Luis Fernando Velasco, quien en el pasado enfiló baterías para quitarle al Ejecutivo la potestad de determinar impuestos y contribuciones parafiscales en torno a la gasolina y al Acpm.



Según el Ministerio de Minas y Energía, el mayor aumento en enero del precio del petróleo hizo que en febrero el valor de referencia de la gasolina corriente en Bogotá subiera 40 pesos, hasta los 9.539 pesos, mientras el de Acpm aumentó 110 pesos, hasta los 8.975 pesos, llegando al nivel más alto desde enero del 2016.



De acuerdo con el parlamentario, aunque muchos crean que la sentencia va a tumbar la sobretasa o bajar los precios, “yo creo que con ella se corre el riesgo de incrementar el precio”. Y agrega que luego de que se tumbara el fondo parafiscal (de estabilización de precios) que creó el Ejecutivo, en la administración Santos el Congreso lo revivió.

Plantearán cambios

Según agregó Velasco, la próxima semana sostendrá una reunión con el presidente Duque y la idea es mostrarle que con la fórmula actual más una modificación a la sobretasa se corre el riesgo de un incremento exponencial de los precios de la gasolina.



“Si queremos llegar a un precio razonable hay que cambiar la fórmula”, insistió.

Por ello, la propuesta de Velasco es hacer una fórmula que congele el aumento del precio por tres años. Lo anterior con base en una sobretasa razonable, que no pase de 1.000 pesos (algunos municipios la usan bien pero otros la gastan en burocracia), y que definitivamente no tenga cinco impuestos cada galón.

Y agregó que sentencia puede tener dos caminos: Uno, que el Congreso legisle sobre la sobretasa y, dos, que no se hagan modificaciones a la sobretasa sino una ley para calcular razonablemente los precios de los combustibles, donde todo el mundo aporte.



“Por ejemplo, si el petróleo tiene un precio de 60 dólares su utilidad es exponencial. En ese caso los productores (Ecopetrol básicamente) pueden colaborar con una contribución para el fondo de estabilización de precios”, precisó.



Por su parte, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, uno de los varios gremios de transportadores de carga, aseguró que no fórmula de cálculo para el precio del Acpm, ya que esto se hace sin ningún consenso con el gremio transportador y sin tener en cuenta sus impactos.



“Necesitamos que sea clara esta política ya que por años llevamos pidiendo que nos aclaren ese cálculo y el compromiso del hoy presidente y cuando estaba de candidato era de revisar esta fórmula”, insistió.



Cárdenas indicó que hoy, luego de seis meses de gobierno, no se ha mirado el tema, asunto que se torna delicado porque en los costos siempre hay una incertidumbre de alza en todo el año y lo más grave es que los aumentos no se pueden trasladar a las tarifas del año.



