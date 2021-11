¿Sabe qué son las inversiones de portafolio?

Según el portal Gerencie.com, el concepto de inversiones de portafolio resulta relevante por el tratamiento tributario especial que de este tipo de movimientos en el exterior se debe hacer conforme el artículo 18-1 del estatuto tributario.



Dicho concepto está definido por el artículo 3 del decreto 2080 del 2000 modificado por el artículo 1 del decreto 4800 del 2010, que explica que “se considera inversión de portafolio la realizada en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE-, las participaciones en carteras colectivas, así como en valores listados en los sistemas de cotización de valores del extranjero”.



De acuerdo con el Banco de la República, en la inversión de portafolio el apoderado es la respectiva entidad administradora; bien sean sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias (custodios o no) y las sociedades administradoras de inversión que estén sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.



Y agrega que mientras que la inversión de capital del exterior directa se realiza con “ánimo de permanencia” por parte del inversionista, en la inversión de capital del exterior de portafolio es temporal, lo que se conoce en el mercado como los llamados capitales golondrina, que luego de obtener una rentabilidad de corto plazo, retiran el monto invertido.

Las inversiones que clasifiquen en esta definición se tratarán según el artículo 18-1 del estatuto tributario, según el cual para la declaración de renta de las inversiones de portafolio los extranjeros que realicen inversiones de portafolio quedan sometidos a lo dispuesto por el artículo 18-1 del estatuto tributario, el cual los califica como contribuyentes del impuesto a la renta, pero no declarantes del mismo, excepto si las utilidades obtenidas de dichas inversiones superan el límite contemplado por el artículo 36-1 del estatuto tributario, de acuerdo al numeral 5 del artículo 18-1 del estatuto tributario:



Según el inciso 2 del artículo 36-1 del estatuto tributario, no constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia , de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el diez por ciento (10 por ciento) de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año gravable.



Si se supera ese 10 por ciento la inversión de portafolio debe declarar renta, pero únicamente sobre las utilidades, es decir que no deben presentar una declaración plena como sí debe hacerlo un residente fiscal en toda regla.

