Cada día los ciberdelincuentes son más sofisticados para hurtar el dinero de las personas. Prácticamente, sin dejar rastro desocupan cuentas bancarias ocasionando grandes perjuicios a sus titulares.



Uno de estos casos es el que denunció a la revista Semana una madre cabeza de familia a quien en un santiamén le robaron 500 mil pesos a través de DaviPlata.

Puede leer: ¿Busca empleo? Davivienda y Bancolombia abrieron vacantes para jóvenes sin experiencia)



Según la mujer, recibió una notificación en su teléfono celular que decía: “finalice su compra PSE DaviPlata. Este es su código”. Sin embargo, en ese momento ella no estaba tratando de hacer ninguna transacción.

En menos de un minuto, el mismo mensaje llegó tres veces a su celular. A raíz de esto, la mujer intentó entrar a su aplicación de DaviPlata, pero los delincuentes ya le habían sacado un total de 500.000 pesos.



No obstante, los ciberdelincuentes trataron de hacer tres transacciones, una primera por 100.000 pesos, y otras dos por 500.000 pesos. Solo pudieron hacer efectiva una de estas, por medio millón de pesos.



La transacción por los 500 mil pesos, desde la cuenta de DaviPlata de la víctima, se hizo a un supuesto establecimiento comercial llamado Conexred que al parecer opera en el sector de las telecomunicaciones.



(Reciba todas las noticias de Última hora de EL TIEMPO en WhatsApp suscribiéndose a nuestro canal aquí)



“Lo que más me sorprende es que en ningún momento recibí una llamada, ni ningún mensaje de texto pidiéndome entrar a un link, ni tampoco un correo electrónico, nada, y aun así los ladrones pudieron tener acceso a mi aplicación de DaviPlata y solo me dejaron 86.000 pesos y eso porque muy seguramente no pudieron hacer otra transacción”, contó la mujer al citado medio.

Facebook Twitter Linkedin

La suplantación de sitios web es uno de los ciberdelitos. Foto: iStock

¿Qué le dijeron en Davivienda?

La mujer fue rápidamente a una oficina del Banco Davivienda para que le dieran una explicación y una solución de lo que había pasado, pero, según ella, la respuesta que le dio la entidad bancaria no fue la que esperaba.



“La asesora del Banco Davivienda me responde que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que ocurra con la aplicación de DaviPlata, dado que esta aplicación móvil es una entidad aparte y es DaviPlata la que debe responderme; sin embargo, si es así, no se entiende por qué DaviPlata usa los cajeros y logos de Davivienda”, afirmó.



Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta y cómo sacar el pase para la moto en Colombia?



La mujer se comunicó con DaviPlata para ver la posibilidad de recuperar su dinero, pero reveló que no le fue bien.



“La única manera que uno tiene para comunicarse con DaviPlata es por medio de un chat virtual que hay en la aplicación, porque ellos no tienen ninguna oficina en físico y después de varios minutos es que una asesora me respondió, pero tristemente lo único que me pidió fue que le narrara cómo sucedieron los hechos y ya, y al son de hoy, no me han dado ninguna respuesta oficial de qué fue lo que pasó. Nadie me responde”, dijo la mujer.

Ciberdelitos: Bogotá es la ciudad que más casos reporta Según la Cámara Colombiana de Informática, las modalidades más comunes son robo por aplicaciones y violación de datos. Los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados. Foto: iStock

El medio que hizo esta denuncia afirmó que se comunicó con DaviPlata para buscar una respuesta que enciende las alarmas de los usuarios de las llamadas billeteras móviles.

Más noticias

¿Qué es un empleado de ‘confianza y manejo’ en Colombia y qué pasa con sus horas extra?

Trabajo sí hay: estas son las 4.000 vacantes para cargos en 7 superintendencias

¡Ojo! Estas son las recomendaciones claves para el uso de gasolina

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS