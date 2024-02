Así puede pagar la factura de su celular desde las aplicaciones de DaviPlata y dale!

En la actualidad, las billetera digitales se han convertido en una de las herramientas financieras más usadas. Esto es gracias a su fácil acceso, el cual permite realizar transacciones electrónicas.



Entre las billeteras digitales se destaca DaviPlata y dale!, las cuales permiten pagar de forma rápida y segura la factura de celular, algunos recibos públicos y realizar transacciones.



De acuerdo con lo anterior, recuerde que el número de su celular será el mismo que utilizará para recibir o enviar dinero.



Así las cosas, lo invitamos a conocer el paso a paso para realizar pagos y transacciones en Daviplata.

Paso a paso para pagar la factura de su celular con DaviPlata

Paso 1: ingrese al comercio.



Paso 2: seleccione su producto o servicio.



Paso 3: elija el botón de pagos DaviPlata como su medio de pago.



Paso 4: complete los datos y haga clic en pagar.



Paso 5: recibirá un mensaje de texto con un código de confirmación.



Paso 6: ingrese el código y complete el proceso.



Tenga en cuenta que puede pagar las facturas correspondientes a Claro, Movistar, Tigo, DoctorAkí, Ciencuadras y Pinbus.



DaviPlata cuenta con más de 15 millones de clientes. Foto: iStock

¿Qué más puede hacer con DaviPlata?

- Ubicar los cajeros, oficinas y puntos DaviPlata más cercanos.



- Recibir giros nacionales e internacionales directamente a su celular.



- Puede recargar minutos a familiares y amigos que cuenten con operadores como Claro, Tigo, Uff y Movistar.



- Consultar los movimientos en línea.



- En la aplicación tiene acceso a un buzón interno de notificaciones, donde puede ver las compras realizadas en la tienda virtual y en las campañas de comercio.

Características que tiene DaviPlata

- Para tener DaviPlata no es necesario que usted tenga una cuenta de banco o tarjeta débito.



- La activación de este servicio es inmediato.



- El monto máximo de dinero no puede superar los ocho salarios minimos mensuales legales vigentes (Smmlv).



- No cobran cuota de manejo.

¿Cómo puede pagar las facturas con dale!?

En el año 2023, las directivas de dale!, la billetera electrónica de Grupo Aval, informaron acerca de su ampliación de servicios a la hora de realizar pagos de facturas públicas y privadas, además de efectuar recargas de celular, entre otras operaciones electrónicas.



dale! es la apuesta estratégica de Grupo Aval para competir con las billeteras digitales. Foto: El Tiempo / cortesía

Estas alternativas hacen parte de la opción correspondiente a 'Mis pagos', la cual está disponible desde el pasado 24 de febrero de 2023.



Estos son los cinco pasos con los que podrá pagar facturas, según el portal web de dale!:



Paso 1: ingresar a dale!



Paso 2: ir a la opción de 'Mis pagos'.



Paso 3: seleccionar el tipo de operación que desean realizar (servicios públicos, convenios referenciados o recargas a celular).



Paso 4: escribir el número de la referencia de pago o número de celular a recargar.



Paso 5: digitar el monto a pagar, confirmar el pago y se finaliza el proceso con la generación del comprobante.



Tenga en cuenta que en dale! puede tener una tarjeta débito gratuita, realizar y recibir transferencias, además de poder hacer retiros sin costo en los más de 3.200 cajeros de la Red Aval.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS