¿Qué hacer si el dinero enviado no llega a su destinatario desde Daviplata o Dale!?

La mayoría de los bancos de Colombia ofrecen entre sus servicios la posibilidad de hacer varias operaciones de manera digital y, en algunas situaciones, cuando una persona envía dinero por medio de una cuenta a otra, la persona se enfrenta a diferentes tipos de riesgos.



Por ejemplo, en aplicaciones como Dale! o Daviplata y otras, las personas no están exentas a que envíen dinero y se equivoquen de número, que este se demore en llegar debido a las políticas de cada banco o que el monto no llegue a la persona, pero que sí le descuente.



En la actualidad, muchas personas confían en las herramientas digitales para hacer varias transacciones bancarias. Sin embargo, esto no quiere decir que no se presenten errores.



Las aplicaciones móviles de los bancos, como Daviplata, herramienta de Davivienda, y la aplicación de Dale!, creada por el Grupo Aval, ofrece algunas alternativas para enfrentar aquellos errores que generan estrés.

Daviplata cuenta con más de 15 millones de clientes. Foto: iStock

Esto es lo que debe hacer si el dinero enviado no llega a su destinatario desde Daviplata

Teniendo en cuenta lo anterior, usted debe saber que si una persona se da cuenta de que ha cometido una falla en una transferencia en Daviplata, aquí podrá conocer algunas opciones para que ejecute.



- Cuando usted envía dinero desde una cuenta a otra, no debe olvidar comunicarse con la persona que está esperando el monto. Esto con el propósito de verificar si la transacción fue exitosa.



Si por alguna razón, el dinero no llegó, pero sí le descontó, es pertinente que busque ayuda y se comunique con la entidad de servicio al cliente.



Allí básicamente lo que harán es brindarle orientación frente a los siguientes paso que usted debe seguir, esto en conformidad con su caso.



Igualmente, es importante que tenga claro que según un comunicado emitido por la entidad de Daviplata, el cual corresponde a los términos y condiciones, si usted "pasa plata a otro banco antes de las 3 p.m., la solicitud será procesada el mismo día. Las realizadas después de esta hora, serán procesadas al siguiente día hábil".



Y si por alguna razón usted envió el dinero los "días no hábiles será procesado el primer día hábil posterior a la fecha de la transacción", lo anterior quiere decir; por ejemplo, usted envió el dinero el sábado a las tres de la madrugada, seguramente, la operación se dará por exitosa durante el transcurso del siguiente lunes.



Daviplata Foto: Daviplata

¿Qué hacer si se equivocó de número?

Otro de los errores más comunes es que usted se equivocó de número y le envió el dinero a otra persona.



En este tipo de casos, lo primero que debe hacer es buscar la manera de comunicarse con la persona e intentar llegar a un acuerdo para que le devuelva el dinero,



Si la persona no colabora, usted debe acudir al servicio al cliente de la aplicación y dar a conocer la situación.



En algunos casos, ellos se comunican con la persona y toman las medidas necesarias para que usted no pierda su dinero.



En caso de una queja o reclamo puede llamar al #688, solo para clientes registrados a la App.



Por otro lado, si usted considera que se encuentra bajo una acción de fraude e irregularidades, no debe demorarse en presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes para que investiguen y tomen medidas legales si es necesario.

¿Cómo enviar dinero de foma correcta en Daviplata?

Según el documento de terminos y condiciones de Daviplata, usted debe realizar los siguientes pasos para envíar dinero de una manera correcta:



Paso 1: ingrese al App Daviplata.

Paso 2: seleccione la opción 'Pasar plata'.

Paso 3: indique los datos que aparecen: a dónde quiere pasar plata (A otro

DaviPlata, a cuentas Davivienda, Transfiya y a otros Bancos), el número del

DaviPlata, cuenta Davivienda o producto de otro banco.



Paso 4: indique el monto de plata que quiere pasar.

Paso 5: confirme la transacción.

¿Es mejor el dinero en efectivo o en digital? Foto: iStock

Tome nota de lo que debe hacer si el dinero enviado no llega a su destinatario desde Dale!

Si por el contrario, usted no tiene una cuenta de Davipata o Nequi, pero sí tiene Dale!, billetera virtual de Banco de Bogotá, es pertinente que comprenda que únicamente puede enviarle dinero a personas que tengan al menos una cuenta en una entidad financiera del Grupo Aval.



Entre las cuentas vigentes están; dale!, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AVVillas, Banco Popular, y estas deben estar activas, es decir, sin restricciones de ningún tipo, para poder recibir las transferencias.



Entonces, cuando usted vaya a intercambiar dinero desde Dale!, debe estar seguro de que la cuenta destinataria debe estar al día frente a las políticas de vigencia, de no ser así se podrían presentar problemas, como que el dinero no llegue o que el monto rebote a su cuenta.



Y a pesar de que en Dale!, no se requiere la aprobación de quien recibe el dinero, usted debe verificar si este efectivamente llegó.



Y si por alguna razón el dinero se le extravió, usted deberá comunicarse a los canales de atención 24/7: (601) 4010102 - 3232540201. También puede dirigirse a las oficinas del Banco de Bogotá, reportar el caso, por lo que, le indicarán qué debe hacer.

Cualquier colombiano mayor de edad, puede tener Dale! Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Así puede pasar dinero usando Transfiya desde Dale!



Paso 1: abra la app de Dale!

Paso 2: elija la opción 'Pasar plata'.

Paso 3: escoja la opción que dice 'A un celular'.

Paso 4: dé clic en '¡Ok! entendido'.



Paso 5: posteriormente, escriba número de celular, el valor a enviar y si quiere también puede escribir un mensaje.



Luego, Dale! validará si el número celular al que desea enviar el dinero tiene una cuenta en un Banco del Grupo Aval y si no, puede seleccionar la opción 'Usar Transfiya'.



Paso 6: debe dar clic en 'Continuar' y listo.



Importante: no olvide que las transferencias de pasar plata de un celular a otro son gratis.

