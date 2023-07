Si usted es de los que por deudas adquiridas ha sido reportado a Datacrédito, es importante que sepa qué pasa con su perfil crediticio al igual qué puede hacer para salir de dicho reporte.



Primero es primordial que sepa que el tiempo en el que aparecerá su nombre en las centrales de riesgo es prolongado, sino toma algunas medidas para poder recuperar su perfil y acceder a varios beneficios que ofrece la banca cuando no se encuentra en mora.

¿Qué pasa si lo reportan a Datacrédito?

Un reporte negativo en Datacrédito deriva a una información negativa de su vida crediticia, lo que le va a perjudicar no sólo sus finanzas sino también su bienestar, ya que al estar reportado no va a poder acceder a créditos, si lo hace, las tasas de interés que le ofrecerán serán más altas, podrá tener problemas a la hora de arrendar vivienda, entre otros.



Trucos para salir del reporte de Datacrédito

Si requiere salir del reporte porque va a solicitar un crédito de libre inversión estas pueden ser algunas de las claves, para salir de este reporte negativo que no le permite avanzar en su vida crediticia:



1. Pague sus deudas pendientes: lo recomendable es que haga un plan de pagos, para ir saliendo de esas deudas y recuperar su buen historial crediticio.



2. Llegue a un acuerdo de pago con la entidad financiera: sea cual sea la entidad en la cual usted se encuentra en mora, acérquese a esta y concilie un acuerdo de pago, para garantizarle a la entidad que cancelará por completo la deuda y usted recuperará la tranquilidad y más adelante podrá acceder a otros créditos que requiera.



3. Mantenga un historial de pagos puntuales: si lleva con la entidad financiera un buen historial de pagos de sus deudas, esto puede ayudar al momento de que otros bancos estudien sus datos financieros y sabrán que tiene interés por finalizarlas, da a su puntualidad en el pago de sus obligaciones.



¿Cómo conocer su información en Datacrédito?

Para saber si usted está reportado ante las centrales de riesgo, el portal oficial de Datacrédito le permite consultar de manera gratuita esta información así:



- Ingrese a la página www.midatacredito.com



- Haga clic en “Acceso gratuito MiDataCrédito”, en el botón “Conoce más”.



- Si no se encuentra registrado debe hacerlo, ingresando todos sus datos personales como número de identificación, nombre, apellidos, correo y número de celular.



- La plataforma automáticamente lo redirigirá a su historial crediticio, donde podrá ver el resumen de sus reportes, además de sus cuentas abiertas y cerradas.

¿Me pueden reportar en Datacrédito por una sola cuota atrasada?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

