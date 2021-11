Datacrédito: lo que puede hacer que su puntaje suba o baje

El puntaje de crédito refleja el comportamiento financiero que usted tiene como usuario y que le abre las puertas a préstamos y otros beneficios.



Una buena valoración es fundamental para la solicitud de algún préstamo, crédito o todo aquello que represente una responsabilidad monetaria.



Es importante resaltar que todas personas bancarizadas cuentan con un puntaje de crédito.

De hecho, usted debe tener cuidado con su puntaje de crédito, ya que este le abre posibilidades para financiar productos que no puede adquirir de forma inmediata.



(Le puede interesar: Le contamos cuánto tiempo puede estar reportado en Datacrédito).



Pero, así como brinda posibilidades, también las puede restringir en caso de ‘mal comportamiento’: entre más baja sea la valoración menos probabilidades hay de que le habiliten una ayuda económica.



Conozca qué puede subir o bajar su puntaje.

Si una entidad lo consulta en el historial de crédito, ¿le puede bajar el puntaje?

Facebook Twitter Linkedin

¿Puede una empresa no contratarme si estoy reportado en Datacrédito? Foto: iStock

La respuesta es no.



Según el portal oficial de Datacrédito, el acceso a su historial se hace, esencialmente, para evitar problemas de suplantación o de fraude.



“La huella de consulta es una marca que queda en la historia de Crédito del titular de la información por un tiempo de 6 meses, para evaluar si puede ser objeto de otorgarle un crédito”, publicó el mencionado portal.



(Siga leyendo: ¿Está reportado? Así lo beneficiaría la ley de borrón y cuenta nueva).



Así que las consultas no le bajan el puntaje. No obstante, el servicio recomienda que, si usted tiene una consulta y no ha solicitado ningún crédito, lo mejor es comunicarse con el área correspondiente, “pues posiblemente pudiera estar siendo víctima de algún fraude por suplantación”.

Entonces, ¿qué baja el puntaje de crédito?

Facebook Twitter Linkedin

Recomendaciones para que no baje el puntaje de crédito Foto: iStock

Para esta pregunta, el portal de DataCrédito enumeró cinco prácticas que sí afectan el puntaje y, con ello, las posibilidades de obtener fórmulas de financiación.



La primera es incumplir el pago de las obligaciones financieras. La segunda es estar en mora desde 30 días en adelante.



(Lea también: Así se puede consultar el puntaje de Datacrédito de forma virtual).



La tercera es tener el endeudamiento a tope, es decir, que el acumulado de sus créditos superen la capacidad de cupos establecidos.



La cuarta, ellos lo denominan como “Jineteo financiero”. Significa usar créditos para pagar otras deudas.



Y, por último, “ser codeudor”: la responsabilidad de este ente es suplir o pagar si el deudor aparece en mora.

¿Cuáles son las buenas prácticas que suben el puntaje?

Facebook Twitter Linkedin

Buenos comportamientos para Datacrédito Foto: iStock

Lo esencial es que usted cuente con un buen reconocimiento: pagar las deudas a tiempo, cumplir con las obligaciones correspondientes y no encontrarse con “reportes negativos en centrales de riesgo”, según informó el citado portal.



Datacrédito recomienda “no sobreendeudarse, acumular una buena experiencia crediticia y pagar en las fechas de corte establecidas, ser consciente del endeudamiento que está manejando y adquirir deudas saludables”.

Más noticias

¿Cómo consultar gratis y por Internet su historia de crédito?

Los errores más comunes en la vida financiera de una persona

Cuáles son las centrales de riesgo en Colombia y cómo funcionan

Borrón y cuenta nueva: ¿cuántos morosos se han beneficiado ya con esta ley?

¿Cómo consultar saldo de subsidio familiar en Compensar y Colsubsidio?

Tendencias EL TIEMPO