DataCrédito, mitos y verdades: ¿por qué estar reportado no es estar en 'lista negra'?

"¿Cómo saber si estoy reportado en DataCrédito?" puede ser una de dudas más frecuentes de los colombianos en internet. Algunos creen que aparecer en la base de datos influiría para negarles un préstamo o hasta un plan móvil con un operador de telefonía. No siempre es así.

¿Qué tipo de información financiera de usted tiene DataCrédito? ¿Qué clase de reportes existen? Y ¿por qué estar "reportado" no significa una anotación desfavorable? Esto es lo que debe saber de la central de riesgo.

¿Qué es DataCrédito y para qué sirve?

No se asuste: no es una lista negra ni un paredón de deudores. DataCrédito Experian es una multinacional con presencia en Colombia. En concreto, es una central de información y central de riesgo que recopila los datos de millones de colombianos; no es la única.

"DataCrédito reúne la información sobre la experiencia crediticia de los colombianos y la circula a los distintos actores que otorgan crédito para que tomen mejores decisiones", explica Daniel Vargas Umaña, gerente de asuntos públicos de Experian para la región de Spanish LatAm, en diálogo con EL TIEMPO.

Daniel Vargas Umaña, gerente de asuntos públicos de Experian para la región de Spanish LatAm.



Por ejemplo, cuando usted abre una billetera digital o una cuenta bancaria, firma una autorización de tratamiento de datos que le permite al banco enviar reportes de información a DataCrédito.

La central de riesgo, con esos datos, le calcula un puntaje crediticio de 150 a 950 y le crea su historial crediticio que estará a disposición de los bancos u otras entidades para que revisen cuál es su comportamiento financiero con tal de darle vía libre a otros productos o servicios.

"De casi todos los adultos en Colombia hay información en la base de datos de DataCrédito. Desde que cumplen 18 años, desde que tienen su cédula, tienen la posibilidad de tener una historia de crédito y empezar a construirla", agrega el abogado Vargas.

¿Quiénes hacen reportes a DataCrédito?

La central de riesgo recibe los reportes de diversos bancos, entidades, entre otros, que se denominan fuentes.

"Están las empresas de telecomunicaciones. Hay muchas empresas que entregan sus servicios a crédito y toda esa información también hace parte de la historia de crédito de muchos colombianos. Hay empresas que venden productos electrodomésticos, muebles, ropa, cosméticos", detalla Vargas.

Las centrales de riesgo recopilan la información crediticia de los colombianos.

¿Qué significa estar reportado en DataCrédito?

Estar "reportado" en DataCrédito no significa un tachón en su historial y puntaje crediticio, pues la central agrupa reportes tanto negativos como positivos.

"Algo que suelen pensar los colombianos es que el reporte está asociado a algo negativo, lo cual es falso. Casi todos los colombianos estamos en DataCrédito y el 93 % de la información que hay es información positiva", sentencia.

Su historial y puntaje crediticio dependen del cumplimiento de las obligaciones bancarias.

Si, ejemplo, ha cumplido con los pagos del plan móvil con su operador o no se ha atrasado en las cuotas de un crédito educativo, en el sistema aparecerá un reporte positivo.

Por el contrario, en caso de no estar al día con los pagos a determinada entidad, y después de ser notificado por esta, DataCrédito recibirá el reporte negativo que saldrá en su historial y solo se eliminará hasta que pague.

¿Le pueden negar un crédito u otro servicio por los reportes de DataCrédito?

No solo hay reportes negativos en DataCrédito.

Como se ha explicado, DataCrédito es consultado por decenas de entidades, no solo bancos. Aseguradoras, empresas de telefonía móvil y más tienen la posibilidad de verificar su historial en la base de datos para aprobarle o no un servicio. Pero, ojo, no es la única información que tienen en cuenta.

"Hay una cantidad factores. Cada entidad tiene sus propias políticas. Hay, de hecho, empresas que prestan con algún reporte negativo", aclara Vargas, de Experian, en charla con este diario.

"DataCrédito presenta la información y quien toma la decisión es quien otorga el crédito. DataCrédito no señala, no dice 'oiga, a esta persona no le preste'. Simplemente, da información objetiva por medio la cual las entidades pueden tomar decisiones", reitera.

El cumplimiento de sus obligaciones crediticias hace parte de los aspectos que evalúan las entidades para aportarle productos o servicios.

El banco o la empresa a la que se acercó para solicitar un servicio puede tener en cuenta sus ingresos mensuales, tipo de trabajo o la cantidad de plata que espera que le preste.

¿Cómo saber si está reportado en DataCrédito?

El portal Midatacrédito, de DataCrédito, está disponible para que consulte sus reportes positivos y negativos, historial crediticio y puntaje crediticio.

Puede acceder de manera gratuita para conocer la información que han reportado las distintas entidades. Deberá pagar para saber con precisión qué puntaje tiene.

Este es el paso a paso:



1. Ingrese al portal oficial de Midatacrédito.

Facebook Twitter Linkedin

Portal Midatacrédito, en el que puede consultar cuáles reportes tiene. Foto: Captura de pantalla

2. Diligencie su número de cédula para saber si tiene cuenta activa en el portal. Si no tiene cuenta, debe registrarse con su nombre, correo y número de celular. Además, debe aceptar las condiciones y el tratamiento de sus datos.



3. Una vez tenga cuenta gratuita o de pago, podrá acceder. Allí encontrará la pestaña ‘Historia de crédito’ en la cual aparecerán las obligaciones de pagos que tiene, como telefonía celular, préstamos, entre otros. Cada obligación le indicará si tiene un reporte positivo o negativo.



4. También, tendrá la posibilidad de saber su puntaje crediticio en una de las pestañas del portal.

En caso de no estar acuerdo con la información allí plasmada, usted puede elevar un reclamo a la entidad que ha hecho los reportes.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Si tiene dudas sobre la información de centrales de riesgo, puede escribir un caso concreto al correo garcas@eltiempo.com

