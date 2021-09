Le contamos cuánto tiempo puede estar reportado en Datacrédito

Cuando se tiene vida crediticia una de las cosas más importantes es evitar estar reportado de forma negativa en Datacrédito, la entidad que archiva todo su historial financiero.



En ese sentido, es importante destacar que todas las personas con algún tipo de crédito figuran en la mencionada central de información, solo que algunos en los reportes positivos y otros en los negativos.



(De interés: Antes de aceptar una tarjeta de crédito, revise si sus ingresos lo permiten).

El reporte positivo es toda la información de la vida crediticia de un consumidor, pero el negativo hace referencia a las deudas que no se saldaron con alguna entidad financiera o prestadora de servicios. Ambas situaciones ayudarán a facilitarle o complicarle la vida al momento de obtener un préstamo o adquirir vivienda, carro e incluso, una beca.



Es por ello que los expertos recomiendan evitar al máximo un reporte negativo en Datacrédito, pues cuando alguna empresa o banco expone que usted no ha pagado una deuda, su puntaje de crédito se ve afectado.



(Lea también: Los siete pecados capitales en sus finanzas personales).



Así las cosas, ¿cuánto tiempo puede permanecer reportado en Datacrédito?



De acuerdo con el Consultorio Jurídico de este informativo, "Si usted paga la deuda el reporte dura máximo hasta cuatro años". Por el contrario, si no paga debe esperar entre cinco y 10 años a que la deuda caduque.



Sim embargo, con la reciente ley de borrón y cuenta nueva las personas que salden las deudas por las que están reportadas podrán salir de las centrales de riesgo en un término no mayor de 6 meses.

Más noticias

¿Quiere casa nueva? Conozca los planes que tiene Fondo Nacional del Ahorro



Así puede cotizar a seguridad social si es trabajador por días



Tendencias EL TIEMPO