Con el término de la vigencia de la la ley de ‘Borrón y cuenta nueva’ que estuvo activa desde el 29 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2022, millones de personas se han puesto a la tarea de averiguar en qué estado mantiene su historial crediticio en las bases de datos.



Una de las preguntas más frecuentes de los morosos es sobre las consultas, pues se tiene el imaginario popular de que la indagación del puntaje en las centrales de riesgo, en este caso Datacrédito, baja el score del usuario o titular de la cuenta que se revisa.

Según el portal oficial de Datacrédito, el acceso a su historial se hace, esencialmente, para evitar problemas de suplantación o del fraude:



“La huella de consulta es una marca que queda en la historia de crédito del titular de la información por un tiempo de 6 meses, para evaluar si puede ser objeto de otorgarle un crédito”, publicó el mencionado portal.



Así mismo, según comentó Natalia Tovar, Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos Experian Spanish Latam, a ‘Blu Radio’ en 2021, “las veces que consulten no bajará el puntaje. Los score de DataCrédito no tienen en cuenta las huellas de consulta, es más un mito que otra cosa”.



Debe tener en cuenta que con la expiración de la ley ya no podrá hacer consulta de su historial de manera gratuita en la página principal de midatacredito.com, por lo que deberá pagar un plan mensual para tener esa información.



¿Qué viene para los deudores en 2023?



Según la revista ‘Forbes’, volverla normatividad anterior tras la expiración de la ley ‘Borrón y cuenta nueva’ y los morosos no tendrán afectación mayor o diferente a la que ya existe en la normatividad. Esto quiere decir, que al ponerse al día en una deuda esta se podrá ver en el historial crediticio por el doble de tiempo de la mora y hasta por cuatro años.



“Así mismo, se mantiene la caducidad de las obligaciones insolutas. ¿Cómo opera? Una vez transcurran 8 años de mora consecutiva reportada en la historia de crédito, esa información negativa se eliminará de la historia de crédito”, explicó Tovar a ‘Forbes’ Colombia



