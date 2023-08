El Régimen de Precios de Transferencia fue establecido desde el año 2014 por la Administración Tributaria Colombiana como una obligación informativa con el objetivo de recopilar información relacionada con las operaciones que contribuyentes lleven a cabo con sus vinculados económicos localizados en el exterior o en zona franca, o con terceros independientes o vinculados económicos localizados en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes preferenciales.

En relación con el año fiscal 2022 (información que se debe presentar en 2023) y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2487 de 2022, los contribuyentes que se encuentran obligados a cumplir con la presentación de la declaración informativa o documentación comprobatoria de Precios de Transferencia en los siguientes casos y plazos son :



Los contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, cuyo patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2022 hubiese sido igual o superior a 100.000 UVT ($3.800.400.000) o cuyos ingresos brutos en el 2022 hubiesen sido iguales o superiores a 61.000 UVT ($2.318.244.000) y que hayan celebrado operaciones durante el 2022 con vinculados económicos localizados en el exterior o en zona franca.



Los contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios que realizaron operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, aunque su patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2022 o ingresos brutos durante el 2022, hubiesen sido inferiores a los topes señalados previamente.

Facebook Twitter Linkedin

Zona Franca Foto:

De acuerdo con Juan Daniel Parra, socio director de ParPal Abogados y experto en tributación internacional, los criterios de vinculación económica se encuentran establecidos en el Artículo 260-1 del Estatuto Tributario



"Estos abarcan un amplio número de supuestos para determinar si existe o no dicha vinculación económica como, por ejemplo, participación accionaria, grado de consanguinidad, afinidad o civil de los accionistas, control de la junta directiva, beneficiarios finales, entre otros”.



En el caso del informe local, este debe ser presentado por aquel contribuyente desde el 7 de septiembre hasta el 22 del mismo mes, dependiendo del último dígito del NIT, Además debe cumplir con:



Con corte al 31 de diciembre de 2022 si registró operaciones con vinculados económicos localizados en el exterior o zona franca iguales o superiores a 45.000 UVT ($1.710.180.000).



La otra es que con corte al de diciembre de 2022 haya registrado operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, iguales o superiores a 10.000 UVT ($380.040.000).



Tenga presente que las sanciones asociadas al Régimen de Precios de Transferencia se encuentran establecidas en el Artículo 260-11 del Estatuto Tributario.



Además la no presentación, presentación extemporánea o presentación errónea de esta información puede dar lugar a sanciones de hasta $1.272.360.000.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

Más noticias