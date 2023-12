¿Está buscando empleo? Cuidado con caer en manos de los estafadores

En esta época de fin de año muchas personas están en búsqueda activa de empleo, considerando que varias empresas empiezan a realizar nuevos procesos de selección y a abrir vacantes.



Sin embargo, los delincuentes pueden aprovechar la temporada y la desesperación de los desempleados para engañar y estafar. Por eso, le contamos cuáles son esas señales de alerta que le pueden indicar que la vacante a la que se está postulando puede ser más una estafa que una oportunidad real.



(No deje de leer: Reforma laboral: aprueban recargo nocturno desde las 7 p. m. y dominicales del 100 %).

Sobre estas modalidades de estafas con falsas ofertas de empleo ya se ha sabido en ocasiones anteriores, pero es importante recordarlas para que no caiga.



Dentro de los puntos que el portal de El Empleo menciona que debe tener cuidado con los mensajes de texto que ofrecen trabajos de dudosa procedencia, que ofrecen grandes salarios y cortas jornadas laborales. Por lo tanto, recomiendan ignorarlos y nunca abrir vínculos desconocidos con los que pueden venir acompañados.



Por otra parte, también puede haber personas inescrupulosas en los portales de empleo, que muchas veces piden pagar certificados o cursos para llenar supuestos requisitos de la vacante. En otros casos, piden dinero prometiendo reembolsos que nunca llegarán.



(No deje de leer: ¡Ojo con su dinero! La prima navideña es la fecha cuando más roban a los colombianos).



En lo que ha dicho el Ministerio del Trabajo sobre esta problemática, aclararon que “los valores por exámenes de ingreso, certificados o cualquier solicitud con la intención de realizar un proceso de selección, están en cabeza de las empresas o empleadores y no se deben trasladar a los aspirantes o trabajadores”.

Facebook Twitter Linkedin

Revise con cuidado la procedencia de las vacantes a las que se postula. Foto: iStock.

Recomendaciones para que no caiga

Como recomendaciones para evitar este tipo de estafas, recuerde que debe dudar cuando le pidan dinero en efectivo o que realice consignaciones “lo más pronto posible”.



Puede denunciar ante la Fiscalía si le piden pagar por exámenes, certificaciones u otros conceptos durante un proceso de selección.

Facebook Twitter Linkedin

Desempleo Foto: iStock

Cerciórese siempre de que la empresa a la que está aplicando existe, es confiable y tiene buena reputación.



En cuanto a las ofertas de trabajo que encuentre por internet, revise que la información de la vacante es clara y coherente, si las condiciones laborales que ofrecen son realistas, ofrecen seguridad social, prestaciones y demás.



(Lea también: Reforma laboral: Comisión Séptima de la Cámara aprobó 14 artículos del proyecto).



Tenga cuidado con qué tipo de información personal está dando y piense muy bien a quién le da detalles de su cuenta bancaria u otros datos sensibles que puedan usar para estafarlo.



También, puede comunicarse directamente con la empresa o agencia de empleo, así como revisar en el sitio web o redes sociales, para asegurarse de que sí están ofreciendo la vacante.



“La mala redacción y ortografía, poca claridad en la información, remuneración muy atractiva y poco creíble ante la crisis económica; no requerir mínima experiencia y no acreditar certificaciones o estudios, entre otras; permiten identificar en algunas ocasiones, las falsas propuestas de trabajo”, señalaron desde el Ministerio.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO