Casanare tiene la mayor producción por habitante del país

En su columna semanal 'Cuentas Claras', el editor de la sección de Economía y Negocios de EL TIEMPO, Mauricio Galindo, le cuenta por qué un departamento como el de Casanare tiene la mayor producción por habitante, qué tanto crecieron los aportes a las Cajas de Compensasión familiar y poqué los hogares unipersonales son los que menos poder de compra tienen en el mundo.

¿A qué países se parecen?

La mayor producción por habitante (PIB per cápita) en Colombia es la de Casanare. Sus 14.200 dólares anuales superan el PIB per cápita de Rumania. Le sigue Meta (11.800 dólares), que supera a Costa Rica y Argentina, y luego, Bogotá (10.400 dólares, más que el PIB per cápita de México). Los últimos lugares son Guaviare y Vaupés (2.300 y 2.100 dólares, respectivamente), similares a Ghana y Nicaragua.

Más aportes de las empresas

Los aportes de las empresas a las cajas de compensación familiar tuvieron un aumento de 10 por ciento durante el 2018, al pasar de 6,3 billones a 7 billones de pesos.



Esos números pueden ser síntomas de un par de cosas: o aumentaron los trabajadores que cada mes tenían un empleo formal, o hubo, en promedio, cada mes, mayores sueldos para esos trabajadores, o las dos cosas.

El gasto de solteros con y sin hijos

Un estudio de la firma de consultoría Euromonitor subraya que los hogares de una persona son los que tienen menos poder de compra en el mundo, con algo más de 20.000 dólares al año.



Parece lógico porque solo una persona consume. Sin embargo, estas personas solas superan el consumo de hogares de padres solteros con hijos, en el que el promedio es de alrededor de 17.000 dólares anuales.



MAURICIO GALINDO CABALLERO

En Twitter: @galmau