¿Bloquearon su cuenta del banco? De esta manera podrá recuperar su dinero

En ocasiones los bancos bloquean las cuentas de sus clientes por diversas razones, entre ellas están la actualización de los datos personales, demasiados intentos al tratar de ingresar a su cuenta, sospecha de fraude, entre otras.



Aunque esto no sucede de manera frecuente, puede que en algún momento pase por esta situación. Es por eso que en este apartado le contamos cómo puede recuperar su dinero si su cuenta bancaria fue bloqueada.



(Lea también: Cómo evitar que vacíen sus cuentas si le roban el celular).

Razones por las que pueden bloquear su cuenta del banco

De acuerdo con información de portales bancarios, existen seis razones por las que pueden bloquear su cuenta del banco, estas son:

Demasiados intentos al ingresar su clave: dependiendo del banco con el que tenga inscrita su cuenta bancaria, usted contará con una cantidad de intentos para ingresar su clave, en la mayoría son tres.



En el caso de que sobrepase la cantidad de intentos permitidos, la entidad bloqueará instantáneamente su cuenta para proteger su dinero, datos e inversiones. Fallecimiento del titular de la cuenta: si el titular de una cuenta bancaria falleció, un familiar deberá acercarse a las instalaciones de la entidad con los documentos que constaten esto.



De esta manera, el banco procederá a bloquear la cuenta, para así dejar de realizar cargos, debido a que los fondos pasarán a formar parte de la herencia.



(Puede leer: si el titular de una cuenta bancaria falleció, un familiar deberá acercarse a las instalaciones de la entidad con los documentos que constaten esto.De esta manera, el banco procederá a bloquear la cuenta, para así dejar de realizar cargos, debido a que los fondos pasarán a formar parte de la herencia.(Puede leer: Transferencias de Nequi y Daviplata: más rápidas y podrán hacerse a cualquier banco ). Sospecha de fraude: todos los bancos tiene unas políticas de seguridad que actúan en pro del bienestar económico, por lo que si el banco tiene sospechas de fraude bloqueará la cuenta que se requiera.



Para evitar este bloqueo, las entidades recomiendan mantener la seguridad de todos los dispositivos de los que se conecta y abre su cuenta. Actualización de datos: con la necesidad de acreditar correctamente el ingreso de sus clientes a los portales bancarios, las entidades requieren de una constante actualización de los datos de sus usuarios.



En el caso de que el titular no presente la documentación requerida, el banco podrá con la necesidad de acreditar correctamente el ingreso de sus clientes a los portales bancarios, las entidades requieren de una constante actualización de los datos de sus usuarios.En el caso de que el titular no presente la documentación requerida, el banco podrá bloquear la cuenta. Diferentes deudas: si el cliente tiene una deuda por falta de pago de la tarjeta de crédito, el banco procederá a dejar al usuario sin acceso a su tarjeta, aunque la cuenta seguirá estando vigente.



Por otra parte, si se trata de un embargo, la entidad recibirá una orden judicial para autorizar el bloqueo, pero la cuenta bancaria seguirá activa. Desacuerdo entre titulares: en caso de que el banco registre movimientos que pueden ser considerados como contradictorios en una cuenta con más de un titular, puede proceder al bloqueo, según BBVA.

Facebook Twitter Linkedin

Cuenta bancaria en celular. Foto: iStock

¿Qué debe hacer si bloquearon su cuenta bancaria?

Para solucionar el bloqueo de su cuenta, lo primero que deberá hacer es acercarse a la entidad para pedir información sobre el motivo. También podrá llamar a las líneas telefónicas que la entidad disponga en sus portales oficiales.



Dependiendo de la razón por la que fue bloqueada su cuenta, deberá acercarse a los establecimientos del banco con su documento, como la cédula de ciudadanía, para solicitar que sea desbloqueada. Si es por falta de actualización de datos, es importante que brinde la documentación requerida.

¿Podrá recuperar su dinero si bloquearon su cuenta?

De conformidad con portales financieros especializados, usted podrá recuperar su dinero acercándose a su entidad para digitalizar toda la documentación que se le solicitará.



"El cliente afectado tendrá que ir a su entidad que procederá a solucionar el problema. El banco digitalizará toda la documentación requerida y una vez realizado el proceso el dinero se ingresará en una nueva cuenta bancaria distinta a la bloqueada", según entidades bancarias.



Si su cuenta fue desbloqueada, su dinero deberá estar ahí sin necesidad de otra documentación a la requerida mientras realizaba el desbloqueo. Si no tiene su dinero completo, deberá acercarse de forma inmediata a su banco.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Banco de Occidente

¿Qué pasa mientras la cuenta bancaria está bloqueada?

Según 'HelpMyCash', mientras su cuenta esté bloqueada, usted no podrá realizar los siguientes movimientos:



- No podrá sacar ni ingresar dinero.

- Tampoco le será posible realizar o recibir transferencias (eso incluye el cobro de la nómina o la pensión).

- No podrá abonar el pago de los recibos domiciliarios.

- Su tarjeta estará congelada y no la podrá usar para costear compras.

- No le será posible vincular la cuenta bloqueada a otros productos bancarios como hipotecas o créditos.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO