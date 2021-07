Bancolombia en Panamá podrá ofrecer cuentas en dólares en Colombia

La Superintendencia Financiera autorizó a la sucursal en Panamá de Bancolombia la promoción y publicidad en Colombia del producto de cuentas corrientes remuneradas en moneda extranjera.



A través de la resolución 0442 de 2021, se especifica que podrán ser objeto de promoción:



A. Créditos en dólares:

i. Financiación a plazo en dólares: mediante esta opción de crédito a mediano y largo plazo en dólares, a tasa fija o variable, los clientes podrán financiar la operación de su negocio y mejorar la capacidad productiva de su industria, comercio o empresa de servicios.



ii. Capital de trabajo en dólares: mediante esta opción de crédito a corto plazo en dólares, a tasa variable, los clientes pueden contar con soluciones de corto plazo para atender las necesidades transitorias de liquidez.



B. Garantías y medios de pago

i. Garantías bancarias y cartas de crédito stand by: servicios de respaldo, bajo los cuales el emisor de los mismos se compromete a pagar a un beneficiario determinado, en el evento de que el cliente ordenante incumpla la obligación garantizada.



ii. Cartas de crédito: Instrumentos que sirven como medios de pago en operaciones de comercio internacional.



C. Depósitos a plazo y cuentas en dólares

i. Depósitos a plazo fijo (corto plazo): es un depósito en dólares que se pacta a un plazo corto determinado y se formaliza a través de un contrato. Esta inversión garantiza el capital y ofrece una rentabilidad pactada con anterioridad, la cual está en función del plazo y el monto elegido.



ii. Depósito a plazo fijo (mediano plazo): depósito con pago de intereses periódicos (mensual, bimensual, trimestral, semestral y al vencimiento) y base de liquidación 360 días, pactado a un mediano plazo.



iii. Depósito a plazo fijo tasa variable (largo plazo): Depósito en dólares a un plazo largo fijo, en el cual la tasa de interés es variable, compuesta por una tasa base: Tasa Libor, junto con un margen adicional (positivo o negativo dependiendo de las condiciones de mercado).



iv. Cuentas en dólares: son la opción que permite a los clientes mantener disponibilidad de recursos en dólares para gestionar excedentes de liquidez y realizar o recibir pagos del exterior, permitiéndole optimizar su gestión financiera y disminuir los costos por conversión de divisas, demás atender toda su tesorería internacional. Las cuentas adicionalmente pueden o no generar rendimientos financieros según las condiciones pactadas.



D. Servicios

Manejo Integral de Tesorería: servicio que busca dar apoyo a los clientes en las funciones de control y administración eficiente de sus tesorerías. Ofrecimiento de soluciones especializadas y a la medida, para clientes con necesidades específicas y que requieren involucrar innovación y alta tecnología.



