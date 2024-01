Cubeta de huevos a 5.000 pesos en Bogotá: las claves detrás del increíble 'descuentazo'

Desde inicios del mes de enero de 2024, los ciudadanos han reportado un cambio abrupto en el precio de la cubeta huevos, la cual ha pasado en algunos casos de 20.000 pesos a cerca de 11.000, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el huevo AA ha caído un 0,5 por ciento, según estima el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



La reducción de su costo se debió, según le dijo el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, a EL TIEMPO, a que "las dos últimas semanas de diciembre son de menor consumo debido a las vacaciones, lo que pudo represar los inventarios para enero".

De este modo, tras la baja de precios de la cubeta de huevos, almacenes de cadena como Éxito, D1, Tiendas ARA, Jumbo, Carulla, entre otros, han mantenido un rango de precios bajos. Pero en las últimas horas cobró eco el precio que maneja una plataforma digital: Planet Oliver.



La aplicación en mención, que desde sus inicios ha tenido como misión "reducir el desperdicio de alimentos", mantiene hoy uno de los costos más atractivos en las cubetas de huevos tipo A.



Desde hace algunas semanas, la 'app' comenzó a vender la cubeta de huevos A a un valor de 5.000 pesos, dándole la oportunidad a las familias colombianas de acceder máximo a una cubeta por persona.



Su precio se ha debido a que, según le cuenta a EL TIEMPO Manuel Oliva, CEO de Planet Oliver, "los proveedores de varios departamentos de Colombia, quienes tenían sobreproducción de huevos, han vendido el huevo un poco más barato".



Oliva enfatizó en que su costo no se debía a un tema relacionado con fechas de vencimiento sino debido a una sobreproducción.



No obstante, Oliva aseguró que este valor no es "algo constante ni permanente".



"Muy probablemente, en dos semanas, este vuelva a subir, como todo, somos otro supermercado. Entonces, hay que aprovechar, teniendo en cuenta que sus unidades son limitadas", dijo.

Asimismo, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, también aseguró en una reciente entrevista con Blu Radio, que el precio de los huevos volverá a subir.



"Es oferta y demanda. Lo que estamos viendo es que vamos a tener una oferta muy alta de huevo nuevamente, aunque toca ver también el bolsillo de los colombianos, los hogares están muy resentidos en los niveles de gastos", añadió al respecto en el medio antes citado.



Por lo tanto, se espera que en la última semana de enero y la primera semana de febrero el alza de precios se vea reflejada, según Moreno.

¿Cómo nació Planet Oliver?

Tras su paso por 'Shark Thank', Planet Oliver lanzó su emprendimiento, en el cual han tenido como objetivo disminuir el desperdicio de alimentos. "En 2023, nosotros tomamos la decisión de hacer un gran cambio: vender lo que los supermercados no habían alcanzado a vender", dice Manuel Oliva.



Dadas sus ganas de tener gran acogida en Bogotá, se dieron cuenta de que la fruta que vendían alcanzaba un nivel de maduración alto, por lo que comenzaron a tener problemas de calidad y, por lo tanto, retención de quienes accedían y compraban en su plataforma.



De este modo, en julio de 2023, Planet Oliver tomó la decisión de dirigirse al sector campesino y comprar aquellos productos que por "sobreproducción" y "rechazo" no habían podido vender.



"El mercado está muy malacostumbrado a que los productos y verduras deben verse de cierto modo. Un tomate perfecto, sin manchas... y resulta que no todos los tomates son así, por lo que los campesinos no tienen a quién vendérselos", explicó Oliva.



Estas razones han hecho que entre el 15 y 20 por ciento de la producción se quedara sin vender, porcentaje que Planet Oliver compra a los campesinos para ser vendido en la aplicación con un 40 y hasta 60 por ciento de descuento.



De este modo, en la 'app' se pueden encontrar productos como tomates, cilantro, cebolla larga, limón, papa criolla, yuca, apio, sábila, lechuga crespa, zapallo, cebolla, cabezona, entre muchos otros.

Campesinos trabajando en sus tierras. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Hasta el momento, la 'app' solo opera en Bogotá. Sin embargo, sus líderes esperan que próximamente esté en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.

