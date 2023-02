En el 2022 en Colombia, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, 20.284 parejas se divorciaron. Este proceso no solo implica consecuencias emocionales, si no también económicas.

Cuando se contrae matrimonio civil y ambas partes desean terminarlo se puede realizar desde una Notaría con una escritura llamada divorcio. Pero, cuando este fue celebrado por la iglesia católica o por otra religión reconocida por el Estado, el divorcio se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, y también se hace en una Notaría.



Según la ‘Notaria 19’, este proceso no tiene un valor exacto y depende si es mutuo o no. Para ambos casos se necesita de la representación de un abogado que cobra una tarifa establecida por el Colegio Nacional de Abogados (Conalbos). A menos que la persona se pueda auto representar por tener esa profesión, tal como lo autoriza la ley.



Casos de divorcio y sus costos



1. Si es de común acuerdo, no hay bienes, ni hijos, se puede acudir a una Notaría y hacer el proceso denominado Divorcio Express y se puede demorar entre 1 y 3 días. Se deben pagar los derechos notariales los cuales oscilan entre $200.00 y $400.000, más los honorarios del abogado. También, se puede realizar ante un juzgado donde no cobran nada, pero se pagan los honorarios del apoderado, más unos gastos extra.



2. La pareja no tiene bienes pero sí hijos. En este caso se debe realizar un proceso por alimentos, que puede costar alrededor de cinco salarios mínimos. Además, se estipulan las obligaciones de sostenimiento de los menores y se fija una cuota al padre ausente, según su salario. Acá también, y como en todos los casos, se suman los honorarios del abogado, y los derechos notariales.



3. Cuando uno de los cónyuges no desea separarse y el otro sí. El divorcio solo se podrá tramitar ante un Juzgado de Familia y los honorarios del abogado pueden incrementarse debido a la duración y complejidad del caso.

Para todos los casos se necesita de la representación de un abogado. Foto: iStock

4. Si se trata de un divorcio con bienes y sin hijos, se debe hacer la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que el abogado cobrará sus honorarios más un determinado porcentaje de acuerdo al valor comercial de los bienes.



5. Cuando la pareja tiene bienes e hijos el proceso de divorcio se puede demorar entre seis meses a un año, lo que hace que los costos del abogado varíen. Por lo general, este proceso se puede alargar por la liquidación de la sociedad conyugal y por la lucha de la custodia de los menores.

TENDENCIAS EL TIEMPO

