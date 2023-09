Un crédito bancario es un préstamo que el banco le hace a una persona para que en un futuro devuelva el dinero de forma gradual. Además, debe pagar ciertas tasas de interés, las cuales dependen de la cantidad de dinero del que haga uso.



En conformidad con la información de distintos bancos, existen diferentes tipos de crédito dependiendo de la necesidad adquisitiva de la persona, entre estos están: crédito de libre inversión, crédito hipotecario, crédito de nómina o libranza, microcrédito, crédito educativo, entre otros.



Teniendo en cuenta que las entidades financieras les exigen distintos requisitos a sus clientes para acceder a los créditos, en este artículo le presentaremos los que encontrará de manera general en los bancos.

Crédito de libre inversión

De acuerdo con el Banco de Bogotá, es un crédito que se le otorga a la persona para que haga uso del monto de dinero en el proyecto que desee, sin la necesidad de dar explicaciones a la entidad bancaria.



La cantidad que el banco le conceda dependerá de sus ingresos mensuales y de la capacidad de pago que tenga.



Requisitos generales:

- Debe tener una edad de entre los 18 hasta los 84 años.

- El monto máximo del crédito debe estar en un rango entre 8 y 12 veces del salario mensual.

- Solicitud del crédito de libre inversión.

- Ingresos mínimos de 2 SMLV (dependiendo del banco).

- Experiencia crediticia en productos de libranza o consumo de más de un año, entre otros.



En este crédito, el tiempo regular de estudio para la aprobación es de 2 a 5 días hábiles.



Crédito hipotecario

Según BBVA, este crédito puede ser de mediano a largo plazo y se le otorga al cliente que requiera de hacer la compra de un inmueble, que en la mayoría de los casos es una vivienda.



Además, debe tener en cuenta que el banco está respaldado por una garantía hipotecaria, lo que quiere decir que si no puede hacer el pago de las cuotas, la entidad financiera podría llegar a quedarse con el inmueble.



Requisitos generales:



- Contar con al menos el 30% del valor comercial del inmueble.

- Antigüedad laboral mayor a 6 meses para empleados y 12 meses para independientes.

- La cuota mensual no debe superar el 30% de los ingresos del solicitante.

- Tener en mente el inmueble que desea comprar, ya sea nuevo o usado, entre otros.



El tiempo de aprobación es de entre 45 y 60 días hábiles, y dependiendo de la entidad financiera y sus procesos legales puede ser mayor o menor.

Crédito hipotecario. Foto: iStock

Crédito de nómina o libranza

Teniendo en cuenta información del Banco Popular, en este crédito, los pagos que haga a la entidad bancaria se descuentan de su nómina y deben tener la autorización de la empresa en la que labore.



También funciona como un crédito de libre inversión, solo que genera un pago automático, por lo que no deberá preocuparse por el vencimiento de la fecha de pago.



Requisitos generales:

- Ganar al menos 1 SMLV.

- Tener en cuenta el convenio que tenga la empresa donde labora con entidades bancarias.

​- Presentar la documentación requerida (desprendibles de pago, certificado laboral, cédula de ciudadanía y el formato de vinculación), entre otros.



Al tener la misma función que un crédito de libre inversión, tiene un tiempo estimado de aprobación igual, de 2 a 5 días hábiles.



Microcrédito

De acuerdo con el medio especializado, Finanzas Prácticas, es una modalidad de financiamiento de pequeños montos de dinero que requieren menos requisitos que los otros tipos de crédito.



Lo ideal es que la persona pague la deuda en un corto plazo para que no le genere intereses que puedan llegar a sobrepasar el dinero que pidió.



Requisitos generales:



- Ser mayor de 21 años.

- Cédula de ciudadanía e información básica de su lugar de residencia.

- Certificado de ingresos, entre otros.



Este crédito tiene una aprobación en la mayoría de los casos de 24 horas.

Crédito educativo

En conformidad con información de la Universidad Pontificia Bolivariana, es un crédito enfocado a que los estudiantes cubran el valor parcial o total de la matrícula de estudios.



Una de sus características principales es que ofrecen beneficios especiales, como pagos a corto, mediano y largo plazo, tasas de interés más bajas y amplia cobertura de diferentes áreas de estudio.



Requisitos generales:



- Formulario de solicitud del crédito.

- Estudio de antecedentes crediticios.

- Deudor con capacidad de endeudamiento.

- Pagaré firmado por el solicitante, entre otros.



Si lo hace por medio de Icetex contará con 15 días hábiles para el aprobado, y si es por medio de otra entidad financiera, el tiempo puede ser menor o mayor.

NATALY BARRERA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS



