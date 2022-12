Una reducción de 2,6 por ciento se registró en la facturación del servicio de energía eléctrica entre septiembre y noviembre, según datos publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos. Los datos contrastan con las disminuciones promedio que habían sido anunciadas por el Ministerio de Minas y Energía, que señaló que hasta noviembre se había alcanzado un promedio de 4,2 por ciento en el territorio nacional.



La afirmación la hizo la ministra Irene Vélez ante la Comisión Quinta del Senado, cuando dijo que en el segundo mes tras haber logrado el Pacto por la Justicia Tarifaria (noviembre) la reducción promedio de las tarifas había sido de 35 pesos por kilovatio respecto al costo unitario durante agosto.



Sin embargo, los datos de la Superservicios muestran que para las 29 empresas comercializadoras del servicio, la reducción entre agosto y noviembre fue de 18,8 pesos por kilovatio. Los datos de la entidad muestran que en promedio en la facturación hecha en noviembre, el costo unitario de un kilovatio pasó de 793,7 pesos en septiembre a 772,7 pesos en noviembre (es decir, 2,65 por ciento menos y en valor nominal 21 pesos por cada unidad de energía).



Esto tomando en consideración el valor antes de opción tarifaria y para estrato 4, cuya tarifa es completa, dado que no es subsidiado ni subsidia a otros. Cabe recordar que el gobierno así como gremios estimaban una disminución de entre 4 y 8 por ciento originalmente en el servicio entre septiembre y noviembre.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicó que ahora las expectativas se han moderado y esperan que oscilen entre 4 y 6 por ciento. Si bien hasta la facturación de noviembre los datos no han llegado a ese nivel, el líder espera que en la facturación de mediados de diciembre se empiecen a reflejar estos valores. “No estamos felices del todo, pero comparados con el mundo, somos una isla, porque logramos romper la tendencia alcista”, aseguró.



Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores y experto en temas energéticos, explicó que esta expectativa se habría cumplido con el ajuste en indexador, pero en caso de que los factores estructurales relacionados con la generación y las restricciones no hubieran continuado subiendo.



Vale la pena recordar que las tarifas del servicio público está dividida en seis componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Con el Pacto por la Justicia Tarifaria, el objetivo fue controlar el indexador con el que algunos componentes tienen incrementos: generación, transmisión y distribución, por ejemplo.



Sin embargo, Lucio señala que los temas más de fondo son los que siguen jalonando al alza el precio. Por ejemplo, en generación señaló que la bolsa tuvo unas fluctuaciones al alza, por lo que las empresas más expuestas, es decir, con menor participación de compra de energía por contratos.



Sánchez señaló que lo que esperan es que el precio en bolsa tenga una moderación. Lucio por el contrario es menos optimista, pues en el caso de bolsa no considera que haya ningún factor que impulse a la baja y añade que la contratación nueva que empieza en enero también puede ser más cara, con lo que el impulso será creciente.



Alejandro Castañeda, director de Andeg, apuntó por su parte que la disminución vista era la esperada y no ve una mayor disminución sino una estabilización.

Por empresa

Si bien los datos anuales entre noviembre de 2021 y de 2022 muestran alzas de doble dígito entre 13 y 36 por ciento, lo cierto es que la tendencia en los últimos meses ha tendido a decrecer. Al analizarse los datos por comercializadora de energía, se encuentra que entre septiembre y noviembre la mayor caída la tuvo Celsia Tolima (-8,8 por ciento), seguido por Energuaviare (7,7 por ciento) y Emsa (5,2 por ciento).



Según Carlos Solano, líder de asuntos regulatorios de Celsia, esta disminución responde a los varios frentes que ha acogido la empresa para tener mejoras en sus tarifas, por ejemplo en temas de transmisión y generación. Sin embargo, también apuntó que los aportes en términos de renegociación de indexador de contratos con sus otros proveedores les ha permitido tener estas disminuciones.



Ahora bien, en concordancia con lo dicho por Sánchez, aseguró que en la facturación de mediados de diciembre esperan reflejar otra parte importante de la reducción que esperan ver con las renegociaciones hechas en el marco del Pacto.



Así mismo complementó que sus contratos que inician en 2023 tendrán menores precios, por lo que también bajará el kilovatio.



Sánchez concluyó que el ahorro durante diciembre será fundamental para ver las rebajas.



Daniela Morales Soler

Portafolio.co