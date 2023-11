¿Cuánto podría ahorrar haciendo sus compras en el Black Friday? Le contamos

Muchas personas esperan al último viernes de noviembre para adquirir los regalos de navidad para sus seres queridos.



Este día es conocido en el mundo como Black Friday, o 'viernes negro', fecha en el que muchos comercios ofrecen grandes descuentos por sus productos.



Sin embargo, debe tener en cuenta algunos aspectos para en realidad llevarse productos que tengan descuentos reales y no sea engañado por el afán del momento.

Por otra parte, tenga cuidado en visitar las páginas web oficiales, puesto que hasta en este lugar pueden existir portales fraudulentos que solo buscan robarle sus claves de tarjetas de crédito y por ello su dinero.



Además, muchos comercios han adelantado los descuentos a esta fecha principal, que es el 24 de noviembre, para evitar colapsos virtuales, por eso lo recomendable es anticiparse a la fecha.



Sin embargo, aún existen muchas personas que desconfían de los descuentos de muchas tiendas, puesto que se han realizado análisis en los cuales se comparan los precios de un día normal con el Black Friday, únicamente se obtiene un ahorro de un 5%.



En países como España, la Organización de consumidores y usuarios denunció que en el Black Friday del 2022 el 99% de las rebajas no eran reales, puesto que fue posible evidenciar que comparando el precio más barato de los últimos 30 días con el del Black Friday no era diferente e incluso casi todos los precios estaban por encima del normal.



Otra de las medidas que puede probar antes de hacer las compras este día es visitar la página web o la tienda física y anotar el precio, para compararlo en el Black Friday, también tenga en cuenta que el precio entre el portal y la tienda física puede variar.



Así mismo, tenga en cuenta el presupuesto que tiene para las compras, para que no los sobrepase, especialmente si va a realizar las compras con la tarjeta de crédito, para evitar sobrecostos innecesarios.

Tips para comprar en este 'Black Friday'

