Muchos colombianos no saben cuánto les deben pagar por el tiempo que trabajen por fuera de la jornada laboral, un domingo o un festivo. Ellos confían en sus empleadores y no hacen cuentas. Sin embargo, no sobra conocer cómo se liquidan esos pagos.

Para explicar el valor de esos pagos lo más sencillo es tomar como ejemplo el salario mínimo, como lo hizo el portal Infobae.

Para saber cuánto le deben pagar por horas extras, recargos y dominicales, tomaremos el valor del salario mínimo, 1′160.000 pesos. Incluido el auxilio de transporte, el salario mínimo quedó para este año en 1.300.606 pesos.



Si se divide el salario mínimo en 30 días, el salario mínimo diario es de 38.666 pesos.

Ahora bien, si se trabajan 48 horas semanales, el salario por hora quedó en 4.833 pesos.



Con la nueva jornada laboral que anunció el Gobierno nacional, el salario por hora quedaría en 4.938 pesos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha propuesto que la jornada laboral en Colombia, para la jornada diurna, vuelva a ser de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y de 6:00 p. m. a 6:00 a. m., para la jornada nocturna Esta iniciativa la radicaría el Gobierno nacional en los próximos meses.



Cabe señalar que si el horario de trabajo es diurno o nocturno las horas extras tienen un recargo adicional del 25 % para el primero y del 75 % para el segundo.



Conociendo el valor de la hora trabajada y dependiendo de su salario, ya puede hacer cuentas de cuánto le deben pagar por horas extras.



Con respecto a los dominicales y festivos, se debe tener en cuenta lo que determina el Código del Trabajo. Este establece una remuneración con un recargo del 75 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, lo cual quiere decir que se le paga el 100 % del valor de la hora normal más el 75 %.



Veamos el tema con el salario mínimo: si el salario mínimo por hora es de 4.833 pesos, la hora dominical o por día festivo sería de 8.457 pesos, y el 75 % es de 3.624.



Con la nueva jornada laboral quedaría en 8.641 pesos tras sumar 4.938 más 3.703 pesos.



En caso de que las horas extras se laboran en domingos o festivos el recargo es del 75 % y los recargos se acumulan, según el Código del Trabajo.



Por cada hora trabajada entre semana se pagan 4.833 pesos, por una hora extra en un domingo o festivo en horario diurno se sumarían 1.208 pesos por la hora extra, más 3.624 pesos por ser un domingo o festivo, para un total de 9.665 pesos.



Con respecto a la hora nocturna, a cada una se les debe sumar 3.624 pesos por ser en domingo o festivo y otros 3.624 por ser de noche, para un total de 12.081 pesos.



Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

