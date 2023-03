De acuerdo con cifras de Camacol, en el 2022 se vendieron 168.224 Viviendas de Interés Social (VIS) en el país, un 8,4 por ciento menos frente a las 183.641 unidades que se reportaron un año atrás.



Este año se espera que miles de familias cumplan su sueño de tener casa propia y reciban su vivienda, pero en muchas ocasiones las constructoras las entregan en obra gris y es necesario que se hagan inversiones adicionales para tener el hogar soñado.



Si esta remodelación no se planea con anticipación, se puede convertir en un dolor de cabeza, ya que muchas personas no saben cómo lidiar con la finalización de acabados y cuánto podría llegar a costar.



El primer paso para tener el hogar soñado es, en lo posible, establecer un presupuesto para que la remodelación no termine costando más de lo que se puede pagar y muchas cosas de las que se planearon en un comienzo no se puedan concluir.



Luego, la clave es cotizar con varias empresas para poder elegir a la que pueda cumplir con las expectativas de remodelación, pero dentro del presupuesto estipulado. Actualmente, en el mercado se pueden encontrar diversas compañías dedicadas a este tipo de obras.

Lo que debe tener en cuenta, en principio, es la fecha de entrega del inmueble y cuáles son los acabados o materiales con que lo entrega la constructora

De acuerdo con la startup Vivvidero, la finalización de acabados y la remodelación de hogares puede tener un costo promedio 24 millones de pesos, si se trata de un apartamento VIS de unos 30 metros cuadrados.



"Lo más interesante de la obra gris es que puede ser interpretada como un lienzo en blanco en el que se puede llevar adelante cualquier obra de arte. En ese sentido, lo que debe tener en cuenta, en principio, es la fecha de entrega del inmueble y cuáles son los acabados o materiales con que lo entrega la constructora. Esto es fundamental porque será la base con la que se partirá para saber lo que se necesita y armar un presupuesto”, aseguró Santiago Zúñiga, CEO de Vivvidero.



Mundo Decorativo es otra empresa que ofrece este tipo de servicios y maneja varios presupuestos, que van desde los 15,5 millones de pesos si sólo se trata de obra blanca hasta los 30,5 millones de pesos si lo que se quiere una remodelación completa de la vivienda.



Incluso, también brinda servicios de carpintería, instalación de cámaras de seguridad y vinilos y cuadros personalizados, entre otros. Además, las cotizaciones pueden incluir o no el costo de la cerámica.



Sin embargo, el valor final de un proyecto dependerá de los metros cuadrados que tenga el espacio, la calidad de los materiales que se utilicen, y si se quiere añadir otras cosas como, por ejemplo, el cambio del inodoro o lavamanos, puntos eléctricos o de agua adicionales o un refuerzo de la puerta principal.



Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que la empresa ofrezca la firma de un contrato, pues este puede ser una garantía a la hora de cualquier incumplimiento. En lo posible, que el contrato incluya la modalidad de pago por avance de obra.



En el caso de Mundo Decorativo se piden tres pagos. Los dos primeros son del 35 por ciento del valor total de la remodelación en una fecha acordada entre las partes, y el 30 por ciento se cancela con la entrega final del proyecto.



Entre tanto, Vivvidero sólo requiere el 5 por ciento del valor total del proyecto para comenzar y luego cobra un 50 por ciento para el inicio y ejecución de obra. A la mitad de la remodelación un 40 por ciento y al finalizar el otro 5 por ciento restante.



5 recomendaciones para tener el hogar soñado