Gasto de hogares, con el mayor alza frente al año previo a la pandemia

Ha sido evidente que el gasto de los hogares ha venido mejorando frente al del 2020, cuando la economía tuvo que cerrarse y en abril de 2021 mostró un aumento real (sin contar la inflación) del 11,4 por ciento, variación que junio fue del 8 por ciento con respecto al mismo período del año pasado.



Pero según los datos más recientes registrados por la firma Raddar, lo destacable del desempeño del sexto mes del 2021 es que al compararlo con el mismo período del 2019, cuando no había pandemia, mostró un aumento del 9 por ciento, porcentaje que se constituye en el mayor incremento mensual en lo que va corrido del 2021 con respecto a las cifras en situación normal, es decir, las de hace dos años.



En efecto, la mayor variación se había dado en febrero de este año, con el 8,7 por ciento, seguida por el aumento del 7,3 por ciento observado en marzo. En mayo, como producto del paro y los bloqueos entre otros factores, la variación fue de solo 1,8 por ciento frente al 2019. Según Raddar, con respecto al 2020, en junio de este año el consumo de los hogares aumentó en términos reales 8 por ciento, como se indicó.



Al analizar la evolución, señala que el consumo de las familias en los primeros seis meses del 2021 es superior al del primer semestre de 2019, mostrando un crecimiento del 6,6 por ciento.



Sin embargo, la firma recalca que las cuentas se refieren al valor del gasto y no a la cantidad de hogares que consumen, ya que más del 30 por ciento de estos no tiene ningún gasto.



Igualmente, Raddar advierte que la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció en junio de 2021 en un 101,2 por ciento frente al mismo mes del año pasado, en tanto que el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció 68,7 por ciento en junio frente al mismo mes del año pasado.