¿Cuánto es la tasa de interés para vivienda en Colombia?

Al buscar financiamiento para comprar una casa en Colombia, es común querer encontrar la mejor opción en términos de costos e intereses, y compararlas para elegir el crédito más adecuado.



Por eso, muchas personas se preguntan qué banco ofrece la tasa de interés más baja en Colombia para viviendas, además de generar inquietudes respecto a cómo funcionan estos préstamos bancarios.

Vale destacar que un crédito hipotecario es un préstamo que se puede solicitar para diferentes propósitos, algunos de ellos pueden ser:

Comprar una casa nueva, usada o en preventa. Adquirir un pedazo de tierra (siempre que sea de propiedad privada). Construir una casa. Ampliar o renovar una propiedad que ya posees. Obtener dinero en efectivo para diferentes usos.

La manera en que funciona un crédito hipotecario es más bien simple. Los bancos en Colombia requieren que el solicitante proporcione una garantía, y esa garantía generalmente es la vivienda que usted está comprando o mejorando.



¿Por qué lo hacen? Básicamente porque esto asegura que el cliente cumplirá con los pagos acordados.



Por otra parte, el monto que usted puede obtener a través de un crédito hipotecario generalmente es de hasta el 80% del valor de la vivienda que desea adquirir. Para determinar ese valor, se realiza una valoración o avalúo de la propiedad.

Si quiere adquirir su propia casa , aquí le mostramos la tasa de interés en préstamos que manejan los bancos. Foto: Archivo / ETCE

Este proceso implica que un profesional evalúa la propiedad, considerando sus características, estado de uso y las condiciones del mercado. Por ejemplo, si la valoración establece que la vivienda vale $100.000, podrá financiar hasta $80.000 a través del crédito hipotecario, y el 20% restante deberá aportarlo desde sus ahorros.



En cuanto a los tipos de intereses, existen tres categorías principales:

Interés fijo: Esto significa que la tasa de interés no cambia y se establece al momento de solicitar el crédito.

Interés variable: En este caso, la tasa de interés puede cambiar anualmente, dependiendo de la situación económica.

Interés mixto: Esta opción combina tanto tasas de interés fijas como variables para calcular un monto que depende de ambas.

En ese sentido, elegir el mejor crédito hipotecario implica comparar los bancos que ofrecen las tasas de interés más bajas.



Es importante destacar que las tasas de interés pueden variar según el tipo de vivienda para la cual se solicita el crédito. Por ejemplo, pueden ser diferentes para viviendas que no califican como 'Interés Social' (NO VIS), viviendas de 'Interés Social' (VIS), viviendas de 'Interés Prioritario' (VIP) y viviendas de 'Interés Prioritario para Ahorradores' (VIPA).



Así, un inmueble VIS se define en el artículo 238 del Plan Nacional de Desarrollo 2023 como una medida para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, y cuyo valor no exceda de 3.552 UVT.



El nuevo tope establecido por el Gobierno Nacional para la unidad habitacional que el consumidor puede adquirir en la modalidad VIS debe tener un precio cercano a $150,4 millones, y en algunas ciudades principales se consideraría 3.947 UVT, es decir una valor aproximado a $167,4 millones.



En Colombia, los créditos hipotecarios en pesos tienen tasas fijas y pagos mensuales constantes durante la duración del crédito, mientras que los créditos en Unidades de Valor Real (UVR) tienen pagos variables basados en la UVR certificada por el Banco de la República.



Las tasas de interés que ofrecen los principales bancos del país

Algunos expertos consultados por el medio económico 'La República' explicaron que en el mundo de los préstamos para comprar una casa, hay muchas opciones en el mercado.



Las tasas de interés que te ofrecen pueden variar mucho, desde alrededor del 6,8% con el Fondo Nacional del Ahorro hasta aproximadamente el 23,16% con Bbva. Estas tasas dependen de varios factores, como su historial crediticio y si la casa es de interés social o no.

Estas tasas están pensadas para obtener ganancias en el proceso de compra de vivienda. Foto: Archivo Particular

Por ejemplo, Davivienda manejaba una tasa fija del 14% hasta junio de 2023 o una tasa variable que es del 5,5% más una medida llamada UVR para comprar tanto casas de interés social como las que no lo son. También pueden financiar hasta el 70% del valor de la casa.



Bancolombia ofrece una tasa fija similar a Davivienda y financia hasta el 80% de las viviendas de interés social y el 70% de las que no lo son.



Otra opción es el Banco Popular, que tiene tasas que varían entre el 17,05% y el 17,55% y financia el 80% de los inmuebles.



El Banco de Bogotá tiene tasas que empiezan en el 15,39% para viviendas de interés social y en el 15,25% para las que no lo son. También ofrecen financiamiento de hasta el 80% para viviendas de interés social y el 70% para las demás.



El Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario tienen las tasas más bajas. El Fondo Nacional del Ahorro ofrece tasas que van desde el 6,80% hasta el 8,05%, dependiendo de sus ingresos y ahorros. El Banco Agrario, por su parte, tiene una tasa competitiva del 11,75%.



Es importante recordar que las tasas de interés en estos préstamos están relacionadas con las tasas del Banco Central y con el objetivo de obtener una ganancia, por lo que las condiciones para obtener un préstamo suelen ser rigurosas, como demostrar ingresos, tener un buen historial crediticio, capacidad para asumir la deuda y demostrar ahorros necesarios según las políticas de cada banco.



También es importante tener en cuenta los documentos necesarios al solicitar un préstamo, como comprobantes de ingresos, declaración de impuestos y otros requisitos específicos de cada banco.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

