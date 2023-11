Este es el valor máximo que le pueden subir al arriendo para el próximo año 2024

En Colombia se estima que el 40,2 % de los hogares nacionales habita en una vivienda en arriendo, esto según un informe de Fedelonjas, que además estableció que durante el primer semestre del año hubo un incremento del 4,41 % en los cánones de arrendamiento en el país.



La inflación es uno de los aspectos clave que determina el valor del incremento en los arriendos del país. Le contamos cuál es el valor máximo que los dueños de propiedad pueden subirle al arriendo.



Es importante tener en cuenta que la Ley 820 del 2003, en su artículo 20, determina que "cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor".



Además aclara que aunque cambie el año, si no han pasado más de 12 meses, el arrendatario no puede hacer un incremento en el precio.



En caso de que se quiera hacer efectiva la subida del valor, "deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal", dice la ley.

La inflación determina el valor de incremento. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock

De acuerdo con proyecciones del Banco de la República, se espera que la inflación cierre este 2023 con un valor cercano al 9,8 %. Esta cifra será la que determina el precio máximo que pueden hacer los arrendatarios.



Si una familia paga 1'000. 000 el próximo año podrá incrementarlo hasta $ 1.098.000.

¿En qué casos se puede pedir indemnización por desalojo del arrendatario?

Un arrendador puede terminar el contrato de manera unilateral siempre y cuando notifique al arrendatario por escrito y por medio de un servicio postal autorizado. Debe hacerlo por lo menos con tres meses de anticipación al desalojo.



En caso de incumplir, deberá pagar al inquilino una indemnización equivalente a tres meses el valor del arriendo. Este pago obliga a desalojar la propiedad en la fecha acordada.



Hay algunas excepciones que impiden que el inquilino sea indemnizado, entre ellas se incluye: el incumplimiento de normas del conjunto residencial, cuando no se cumple con el pago de arriendo o servicios, cuando se incurre en actividades ilícitas dentro de la propiedad, cuando se hacen remodelaciones sin consentimiento o cuando hay subarriendo.



