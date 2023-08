El proceso de independizarse representa un hito significativo en la vida de los jóvenes. No obstante, alcanzar este objetivo se ha vuelto cada vez más desafiante debido a las barreras económicas que enfrentan. El incremento en los costos de alquiler y los precios de los alimentos básicos complica aún más la transición hacia la independencia.



La Universidad Nacional realizó un estudio en el año 2021 para determinar cuánto dinero necesitaría un joven promedio para vivir por cuenta propia. Los resultados indicaron que, en promedio, una persona requeriría 1’800.000 pesos para mantener un nivel de vida independiente. Sin embargo, tras la pandemia, la inflación ha escalado a niveles que superan esta estimación.



Para aquellos que planean emprender este camino en el presente año, aquí presentamos un presupuesto que puede servir como guía para aquellos que desean independizarse:



Independizarse puede ser un gran reto a nivel económico. Foto: iStock

Este es el presupuesto que deberá tener en cuenta para independizarse

Si tiene la intención de independizarse este año, aquí está una estimación del dinero necesario para vivir de manera cómoda fuera del hogar familiar:



- Alquiler: 950 mil pesos



En el centro de la ciudad, un apartaestudio puede costar en promedio 1’100.000 pesos. No obstante, existen opciones más asequibles, como habitaciones amobladas que oscilan entre 630 mil y 800 mil pesos. Otra alternativa es optar por viviendas estudiantiles que incluyen servicios e internet, con un rango de precios entre 950.000 y 1’300.000 pesos al mes.



- Servicios públicos: 100 mil pesos

Al mudarse a un apartamento, se debe tener en cuenta el costo de la administración, cuyo valor puede variar según la ubicación.



- Aseo: 70 mil pesos



- Alimentación: 700 mil pesos



- Transporte público: 350 mil pesos



Si se limita al uso de TransMilenio, el presupuesto para viajes sería de 165.200 pesos, incluyendo fines de semana y dos viajes diarios.



En resumen, para una persona que busca independizarse en Bogotá, el presupuesto aproximado sería de 2’350.000 pesos, permitiendo un nivel de vida cómodo. No obstante, esta cifra puede variar en función de la zona de residencia.



Debe tener en cuenta distintos costos a la hora de independizarse. Foto: iStock

Tomar la decisión de independizarse conlleva una serie de responsabilidades fundamentales. Para asegurarse de estar preparado, aquí le presentamos algunas recomendaciones que servirán como guía en este proceso:



Planificación: Evite decisiones impulsivas. Inicie haciendo una lista de las responsabilidades que asumirá al independizarse. Esto le ayudará a prevenir sorpresas.



Ahorro: Evite recurrir a créditos o deudas para independizarse. Trabaje en ahorrar dinero o busque empleo para obtener un ingreso estable antes de iniciar la búsqueda.



Compañía: Una opción para reducir costos es compartir vivienda con alguien más. Esto permitirá ahorrar al dividir gastos y también brindará apoyo emocional en este proceso.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL