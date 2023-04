Ahorro a la Mano es una herramienta que permite a los usuarios de Bancolombia consultar saldos y movimientos, enviar, retirar y consignar dinero, realizar recargas prepago, pagar y administrar facturas, hacer pagos por internet y tener a un simple clic la información relacionada con sus productos.



“En esta app podrás recibir tu salario, subsidio y plata, también podrás enviar plata a cuentas de ahorro o corrientes Bancolombia, pagar facturas como los servicios públicos, recibir ofertas de préstamos inmediatos de Crédito A La Mano, giros del exterior con Giros a la Mano y puedes retirar gratis en los cajeros de Bancolombia sin usar tarjeta”, detalla la entidad.

Para hacer parte de A la Mano Bancolombia no hacen falta trámites ni documentos, solo proporcionar algunos datos personales, una vez haya descargado la aplicación, que se encuentra disponible en Play Store y App Store.

(Lea también: Transferencias de Davivienda a Bancolombia; esto es lo que debe saber).

Entre los requisitos de manejo exigidos se encuentra ser una “persona natural, residente y con capacidad para celebrar contratos válidos”. Si la persona es menor de edad, podrá vincularse con la tarjeta de identidad. De la misma manera, el individuo deberá declarar que no está expuesto políticamente o, en su defecto, relacionado con alguien que se encuentre en esta calidad.

Facebook Twitter Linkedin

Podrá retirar dinero sin tarjeta con la aplicación de Bancolombia A la Mano. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Líos con su clave dinámica de Bancolombia? Así puede desbloquearla).

Aunque no son muchas las condiciones que impone esta cuenta para su uso, hay una indispensable: el usuario no deberá estar registrado en Nequi, en tanto ambos son productos de bajo monto pertenecientes a Bancolombia. Por ley, solo se permite la tenencia de uno.



El valor acumulado de las transacciones débitos al mes no deberán superar los 210, 50 UVT del año en curso. En el caso del año 2023, el valor de la UVT estipulado por la Dian es de $42.412. De llegar a ese tope, la entidad se verá en la obligación de rechazar los movimientos y los habilitará hasta el mes siguiente.

¿Cuáles son los topes para retiros?



De acuerdo con información suministrada por la entidad en su página web, quienes posean Bancolombia a la mano solo podrán retirar $8'927.726 al mes. En el caso de los retiros diarios, el tope es de $2.000.000. “Si necesitas enviar o retirar más dinero, lo puedes hacer al día siguiente”, explica la institución financiera.



Para transferencias desde la app Bancolombia a productos no inscritos de A la Mano, el tope es de $1'000.000. Esta cuenta de ahorro no cobra el impuesto 4x1000, a menos de que el monto del retiro sea mayor a $2'757.000 al mes.

(De interés: Lo que debe tener en cuenta para mejorar su bienestar financiero).

Recuerde que Bancolombia a la mano no cobra cuota de manejo. Para hacer la apertura, no tendrá que tener un saldo inicial mayor a 0 pesos, y tampoco deberá mantener un saldo mínimo.

Más noticias en EL TIEMPO

Mhoni Vidente y su sorprendente acierto sobre la muerte de Julián Figueroa

Diego Guauque celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer

Rescatan a Coco, primer perrito diagnosticado con alcoholismo

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO