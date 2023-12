Esto es lo que le podría prestar el Fondo Nacional del Ahorro para comprar vivienda VIS

Uno de los sueños que tienen los colombianos es comprar casa o apartamento propio, algo que se vuelve complicado para aquellas personas que no tienen los fondos suficientes para solventar la adquisición.



Es por esto que la entidad del gobierno encargada de las cesantías y el ahorro de los colombianos, el Fondo Nacional del Ahorro, dispone de diferentes programas que sirven de apoyo para los ciudadanos que quieren una vivienda nueva.



Tipos de viviendas

Los colombianos tienen diferentes opciones de compra de hogar, entre las que destacan las viviendas tipo VIS y VIP, le contamos en qué se diferencian:



- Viviendas de interés social (VIS): son aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. Las cuales cumplen con los estándares de calidad en el diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible. Además, su valor no debe exceder los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).



- Vivienda de interés social prioritaria (VIP): la diferencia con las VIS radica en el valor máximo de la vivienda, que debe ser de hasta 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).



- Vivienda No VIS: cuentan con mayores comodidades y aspectos lujosos como zona comunal, parqueadero privado, cuarto útil, entre otras, y su valor es de $135 millones a $500 millones. Sin embargo, no hacen parte de tantos subsidios como las VIS y VIP.

Los jóvenes colombianos entre 18 y 28 años también pueden acceder a un crédito de vivienda. Foto: iStock

Uno de los tipos de vivienda elegibles por los colombianos es la VIS, debido a que el monto no es muy bajo y pueden hacer parte de subsidios en los que reciben una clase de 'alivio financiero'.



Es así como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) trabaja con varios programas, como Mi Casa Ya, para facilitar la compra de un apartamento o casa nueva.

Mi Casa Ya

De acuerdo con el portal oficial del FNA, Mi Casa Ya es un programa del Gobierno nacional en el cual se puede obtener un subsidio que facilita la compra de vivienda de interés social nueva rural o urbana en Colombia.



Este proyecto consiste en otorgar un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés.​​ No obstante, quien esté interesado en acceder debe cumplir con los siguientes requisitos:



- Hacer parte del Sisbén.

- No haber sido beneficiario de otro tipo de subsidio para vivienda.

- No debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- Deberá tener un crédito aprobado para compra de vivienda o carta de aprobación de un leasing habitacional.

Mi Casa Ya es un programa, a través del cual el Gobierno del Cambio entrega subsidios para comprar vivienda nueva a los hogares más vulnerables. Foto: iStock

¿De cuánto es el monto que subsidia?

La cantidad de dinero que subsidiará el FNA dependerá, en gran medida, de la categoría del Sisbén. Por lo tanto, para hogares que se encuentran clasificados en el Sisbén dentro de los subgrupos A1 a C8, tendrá un valor de 30 SMMLV ($ 34'800.000 año 2023).



Para quienes se encuentran clasificados en el Sisbén dentro de los subgrupos C9 a D20, será de 20 SMMLV ($ 23'200.000 año 2023).



La entidad también explica que: "Recibirá una cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario, las cuales no superan los 90 SMMLV ($104.400.000 año 2023), de 4 puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV ($156.600.000 año 2023) o de hasta 150 SMMLV ($174.000.000 año 2023) para los municipios y Distritos sobre los que aplica este precio excepcional conocido como aglomeraciones".



Tenga en cuenta que para este programa aplican las viviendas de tipo VIP y VIS, con una cobertura a la tasa de interés por 7 años de 5 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales, respectivamente.

Créditos con Ahorro Voluntario

El Ahorro Voluntario es un plan de ahorro mensual, por un tiempo determinado, con el que podrá comprar una vivienda, "a través de la suscripción de un contrato, te afilias al FNA comprometiéndote a realizar depósitos de dinero, por un valor y tiempo determinado, hasta cumplir la meta del ahorro en el plazo convenido", según la entidad.



Con este tipo de ahorro, podrá acceder a las líneas de crédito que tiene el FNA para comprar la vivienda que desea. "Financiamos hasta el 80% de vivienda nueva y usada, hasta el 50% para mejora a la vivienda, hasta el 50% para construcción individual de vivienda y realizamos la compra de la cartera hipotecaria", informa la institución a través de su portal oficial.



Si desea tener una referencia del monto de dinero exacto que le puede prestar la entidad, a través del "Simulador Crédito Hipotecario FNA" lo podrá indagar, ya sea con el valor de vivienda que tiene presupuestada o con su ingreso mensual.



Puede acceder por medio del siguiente link: https://www.fna.gov.co:8099/SimuladorUI/#/, y allí diligenciar datos como su fecha de nacimiento, el destino del crédito y su ingreso o valor de la vivienda, dependiendo de cómo eligiera hacer la simulación.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

