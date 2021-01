Prevén impacto en consignación de cesantías por la pandemia

El impacto del coronavirus se sintió con fuerza en las cesantías de los trabajadores colombianos, pues con el alto nivel de desempleo que ha dejado la pandemia unos 2,6 billones de pesos salieron el año pasado de los cuatro fondos privados que las administran.



Según Asofondos y las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, durante el 2020 el único concepto de retiro de cesantías que aumentó fue el de pérdida de empleo, por el que un millón de afiliados liquidaron 2,2 billones de pesos ese ahorro.



Por su parte, por disminución de ingresos, nuevo concepto que el Gobierno creó para los trabajadores a los que se tuvieron menos recursos por la crisis, los retiros sumaron 360.000 millones. A esta modalidad, supervisada por los empleadores, se acogieron 350.000 personas.

Menos consignaciones

Ante la suspensión de contratos de trabajo por parte de empresas que tuvieron que parar temporalmente operaciones, los fondos advirtieron que la consignación de las cesantías, que se deben hacer a más tardar el 14 de febrero, serán menores pues los periodos no laborados no generan salario, cesantías y en consecuencia los rendimientos se consignarán solo de manera proporcional a los días trabajados.



Ante la crisis económica por la covid-19 también se llegó a hablar de cambios en las modalidades de contratación de los trabajadores para no pagar cesantías e incluso la negativa o imposibilidad de algunos empleadores, alegando la crisis, a consignarlas.



Sobre la primera versión, las AFP no reportaron cambios en las modalidades de contratación y sobre el segundo aspecto recordaron que solo si una empresa se declara en quiebra y entra en proceso de reorganización, hay unos protocolos legales para el reconocimiento de dicho pago.

Alto desempleo

Las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año trabajado, es decir que por cada 12 meses se paga un mes de salario o proporcional si el tiempo laborado es inferior.



Ante la crisis, que produjo una alta cifra de desempleo que alcanzó al 19,8 por ciento y que para noviembre en el total nacional era de 13,3 por ciento, se generó una fuerte caída en el ingreso de los hogares, que Anif calculó en 27,9 billones de pesos entre marzo y octubre.



En el 2020 los empleadores consignaron en cesantías 8,92 billones de pesos a las cuatro entidades privadas y al Fondo Nacional del Ahorro y las AFP dijeron que por bien que les vaya, esperan la misma cantidad este año, aunque también hubo expresión de pesimismo frente al monto que recibirán por tardar el 14 de febrero.



A octubre las cuatro AFP registraban un saldo en cesantías de 14 billones de pesos y 8,6 millones de afiliados.



Nancy Córdoba, gerente de clientes de la AFP Porvenir, dice que por la crisis muchas empresas eliminaron bonificaciones e incentivos, algunos modificaron contratos, renegociaron salarios e incluso no los subieron y agregó que la AFP a veces ofrece alternativas o ayuda para que las empresas tengan facilidades de hacer el pago de cesantías.



Por su parte, Francisco Cubillos, líder del centro de operaciones y servicio para los clientes de Protección, aseguró que el desempleo podría aumentar pero se espera mantener la cuota de mercado.



