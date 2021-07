Va a iniciar su negocio propio, no olvide el registro de su marca

Si usted está pensando en sacar adelante esa idea de negocio para alcanzar su independencia laboral, porque quiere mejorar sus ingresos o, simplemente, porque considera que con ese emprendimiento le dará un vuelco a su vida, tenga en cuenta que, la mejor forma de asegurar y proteger su idea e inversión frente a eventuales fraudes, es tener todos los requisitos en regla, comenzando por el registro del negocio y sus marcas ante las autoridades competentes.



Cada año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece las tarifas para el registro de marcas, algunas de las cuales tienen descuentos hasta del 25 por ciento, según se realicen en línea o a través de las oficinas físicas de la entidad.



Así, para la solicitud de registro de Marca de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, las tarifas son de 969.860 pesos, si se hace en línea y de 1'179.180 pesos si se hace en físico.



Las demás tarifas y tasas para este procedimiento las puede consultar en este link



Para el registro de marca la SIC deja claro que no es necesario contratar los servicios de un abogado. "La persona natural puede solicitarlo directamente y tratándose de una persona jurídica la solicitud la podrá hacer su representante legal", precisa la entidad.



Para conocer los demás requisitos y pasos para realizar este trámite puede ingresar a https://www.sic.gov.co/