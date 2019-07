6 de cada 10 afiliados no se pensionan y les deben devolver aportes

Cada año, más de cien mil trabajadores afiliados al sistema de pensiones y que alcanzan la edad de retiro debieron conformarse con la devolución de sus aportes, pues no lograron cumplir los requisitos que se necesitan para obtener la pensión.

Así lo muestra un análisis hecho por el gremio de las aseguradoras, Fasecolda. En los últimos seis años, 660.000 colombianos no obtuvieron pensión, mientras que solo 389.000 lograron acceder a ella, es decir, solo un 37 por ciento, dijo Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de Fasecolda.



Según el reporte, “en Colombia, una de cada dos personas trabaja de manera informal o no tiene los suficientes incentivos para cotizar a la pensión”.



Los números generales en materia de pensiones no dejan de ser desalentadores, en especial para la idea de una reducción en el gasto público, rubro en el cual el pago de pensiones y subsidios son compromisos ineludibles que tocan las necesidades básicas de los colombianos.

Esto teniendo en cuenta que, según las cifras de Fasecolda, en el país hay 21,8 millones de personas afiliadas al sistema, pero un 47,8 por ciento cotiza sobre el salario mínimo; un 25,6 por ciento lo hace por un monto que oscila entre uno y dos salarios mínimos, mientras que un 10 por ciento aporta con una base de 3 a 4 salarios.



Dentro del universo privilegiado que logra pensionarse se evidencia que de cada 100 hombres, 89,7 alcanzan la edad de pensión (al cumplir 62 años), y de cada 100 mujeres, 96 lo logran (57 años). Esta realidad se debe a que “la mortalidad en los hombres es más alta a edades tempranas”, indica Fasecolda.



El promedio de uso de la pensión en los hombres es de 21,3 años y el de las mujeres, de 29,7 años.



Con esas prerrogativas, el cálculo de Fasecolda señala que “solo tres de cada 10 colombianos lograrán pensionarse” en Colombia, mientras que el peso en el gasto es enorme, pues el comparativo realizado por Fasecolda es que de un recaudo de 136 billones de pesos en impuestos durante el 2017, 3 de cada 10 pesos que tributaron los colombianos pagaron el déficit pensional del régimen de Prima Media (Colpensiones y regímenes exceptuados).

Las cuentas no paran allí. En el 2018, mientras que 6 millones de colombianos ya tenían la edad para pensionarse, solo 2 millones lo estaban. “Ello indica que uno de cada 3 colombianos tiene acceso a una pensión contributiva”, dice Fasecolda.



Entre suma y suma, concluye Fasecolda, “el gasto en pensiones supera el gasto total en educación ($ 35,4 billones), defensa ($ 32,4 billones) y salud ($ 24,7 billones).



Cabe recordar que el Gobierno se prepara para llevar al Congreso de la República una reforma pensional que está promoviendo con la idea de un “acuerdo de protección en la vejez”, cuyo documento final sería construido en un debate nacional.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO