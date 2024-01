¿Desde cuándo se podrá cobrar el nuevo salario mínimo en Colombia?

El pasado viernes 29 de diciembre, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro, anunciaron el aumento del salario mínimo para el 2024. El nuevo montó tuvo un incremento del 12,07 %.



Tras fallas en la negociación con empresarios y sindicatos, el Gobierno estableció el porcentaje bajo decreto, así que la remuneración base pasará de 1.160.000 pesos actuales a 1.300.000 para el próximo año.

“El Gobierno Nacional decreta un incremento del salario mínimo para 2024 a un monto de 1 millón 300 mil pesos, es decir, un aumento aproximado del 12,07 %, y un incremento al auxilio del transporte a 162 mil pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15 % en relación con la cifra acordada para el año 2023”, así lo anunció la ministra durante la rueda de prensa.



Este aumento también cobija al sector de pensiones que recibe una nómina básica cada mes. Vale recordar que el porcentaje del incremento pensional está dado por la Ley 100 de 1993, los ajustes pensiónales anuales no solamente dependen del incremento porcentual del salario mínimo, sino también de la inflación.



No obstante, el alza del salario no rige a los empleados que ganen más de un salario mínimo, ya que no hay ley o norma concreta que les indique a los empleadores cuánto deben subirle a sus colaboradores. En caso de haber un incremento por parte del empleador, este se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este es el aumento en el salario mínimo para el año 2024. Queda en 1.300.000 el SMLV, aumento del 12% y en 162.000 pesos el aumento de transporte, es decir un 15,% más.



De igual manera, tampoco cobija a los colombianos que trabajan en la informalidad, sin acuerdo contractual con alguna entidad y sin prestaciones de seguridad social como aportes a salud y pensión.



Aunque la taza de empleos en esta modalidad disminuyó 2 puntos porcentuales, con respecto al mismo trimestre de agosto a octubre del año anterior, este aún supera el 50 por ciento, con un 55, 7 %, según estadísticas actuales del DANE.

¿Desde cuándo se implementará el aumento?

Conforme a lo anunciado por el Gobierno y el decreto nacional, el aumento se empezará a regir a partir del 1 de enero. Desde el primer día del 2024, las empresas y entidades corporativas que paguen un mínimo a sus empleados, deberán pagar el sueldo con el nuevo incremento.



Esto, tendiendo en cuenta las fechas de corte de pago que cada entidad que tiene con su nómina. Es decir, si el pago es mensual o quincenal, el primer reembolso ya debe tener establecido el aumento.



Si un trabajador recibe su pago quincenal y las fechas de su corte son el 10 y el 25, desde el primero día abono el sueldo debe ser del 1.300.000. Así mismo, será para la remuneración mensual, el pago de enero deberá tener el aumento del 12, 07 %.

