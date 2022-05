Aunque muchas veces se han demonizado el uso de este tipo de tarjetas, la realidad es que pueden ser de gran ayuda si se usan con cuidado.



Entre los beneficios de las tarjetas de crédito están no tener que pagar inmediatamente una compra de alto costo, liquidez inmediata de ser necesaria y sacar a las personas de un apuro. Pero esos mismos usos son los que pueden terminar en un dolor de cabeza para su hogar.



Lo primero para tener en cuenta es analizar cuál tarjeta se acerca más a sus posibilidades. Cuotas de manejo, tasas de interés, cupo, periodos de pago, entre otras cosas, deben ser lo primero a evaluar a la hora de decidir sacar una tarjeta de crédito. Haga la tarea y estudie varias opciones entre diferentes bancos.



Un consejo vital a la hora de utilizar este tipo de tarjetas es que no se deberían usar para compras que excedan sus posibilidades de pago. Muchas personas se sienten tentadas de realizar grandes consumos creyendo que en un futuro lo podrán pagar. Evite pasar un mal rato y solo compre lo que está a su alcance.



“Asegúrese de contraer deudas que están en capacidad de pagar. Las entidades financieras llevan un registro del comportamiento de pago de las tarjetas de crédito que es reportado a las centrales de riesgo” explica Asobancaria, el gremio representativo del sector financiero colombiano, en su página web.



Otras de las recomendaciones son nunca pagar solo el mínimo mensual indicado por el banco y en lo posible, poner todas las compras a una sola cuota. Con esta última estrategia se evitará las tasas de interés de los pagos siguientes.



Expertos financieros aconsejan que si va a salir del país, hable con su banco para saber qué tipo de protección tendrán sus compras allá y cómo será el cambio de moneda. Igualmente para las compras en línea, recuerde preguntar qué beneficios ofrece la compañía. Algunas tarjetas traen descuentos en tiquetes aéreos, bonos y millas.



Si las compras las realiza días después de la fecha de corte y las pone a tan solo una cuota, entonces recibirá una tasa de interés de 0% y tendrá al menos 50 días para pagarlo.



Si usted tiene problemas para ceñirse a un presupuesto lo mejor es ahorrarse un contratiempo y atenerse sólo a las tarjetas de débito, pues con estas solo se puede gastar la cantidad exacta que está en la cuenta y no habrá consumos excesivos.



¿Cómo evitar las deudas?

Lo primero para evitar caer en centrales de riesgo, es tener clara la diferencia entre fecha de corte y fecha máxima de pago. La primera se refiere al día en el que el banco cierra su crédito por el mes. Ahí se establece el fin del mes de compras.



La fecha máxima, por su parte, se da 15 días después cuándo el banco ya ha procesado lo que le deben y le indica cuál es el último día que se puede pagar la cuota sin que cobren intereses por mora.



Un consejo para no caer en errores de principiantes es revisar siempre los comprobantes de pago y analizar el estado de cuenta. No realizar compras a la ligera sin analizar antes el presupuesto familiar y realizar un plan de pago para la tarjeta.



También es recomendable no usar el cupo completo de la tarjeta. La medida es tratar siempre de ocupar sólo un 30% de su capacidad y a la hora de pagar es importante abonar un poco más de lo que pide la cuota del crédito.

