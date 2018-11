Los factores que disminuyen el precio del seguro vehicular

Los seguros de vehículos se encuentran en un proceso de expansión en el país. Datos entregados por Fasecolda en el primer semestre del año, mostraron que apenas el 38.7 por ciento de los automóviles en Colombia se encuentran asegurados contra todo tipo de riesgos. La organización también advirtió que casi un tercio de los carros que circulan en el país, lo hacen sin SOAT, factor que constituye un peligro para la vida de las personas y las finanzas públicas.



Al momento de comprar un seguro hay que analizar los siguientes puntos que contribuyen a aumentar o a disminuir la cuota, de acuerdo con las características de la persona que lo adquiere:

La edad: las aseguradoras realizan cálculos con los cuales determinan el precio de los seguros. “En general, los precios más bajos los podemos encontrar en las personas mayores a 33 años, debido al cálculo de las aseguradoras con respecto a la experiencia del conductor”, afirma Inês Neves, Country Manager de ComparaOnline en Colombia.



Ciudad donde circula el vehículo: otro de los cálculos que se hacen tiene que ver con el promedio de siniestros y hurtos que se registran en la ciudad donde el vehículo transita normalmente. Para poner un ejemplo, un seguro puede ser hasta un 30 por ciento más caro en Cali que en Bogotá. Aunque la cobertura de las pólizas es a nivel nacional, algunas aseguradoras las anulan si detectan que la ciudad principal de circulación que el propietario del carro informó, es falsa.



El sexo del propietario: aunque se suele creer que las mujeres son quienes pagan un precio más elevado por el seguro, lo cierto es que son las que menos lo hacen. Esto se debe a que, aunque su frecuencia de accidentes es mayor, el precio de estos es más bajo que el de los siniestros de los hombres. El valor final de los seguros puede variar hasta un 5 por ciento en favor de las mujeres.



El historial de siniestros: las aseguradoras pueden reducir hasta la mitad el precio del seguro del vehículo si el conductor que desee adquirirlo no tiene ningún tipo de reclamos por accidentes en los últimos años. Es recomendable cotizar el seguro con el número real de cédula, para que este historial pueda ser comprobado.



Es importante no confiarse del precio que le ofrecen a un conocido, debido a que el perfil entre los dos conductores puede ser diferente y afectar el valor final del seguro.



De otro lado, hay que tener en cuenta que el seguro obligatorio no cubre los daños materiales que son causados por accidentes de tránsito, ya que estos deben ser asumidos por el involucrado. Los daños causados por terremotos, incendios o atentados tampoco hacen parte de esa cobertura. Únicamente lo son los daños a personas hasta un límite aprobado por la ley. Mientras que los seguros voluntarios son extendidos, la cobertura del SOAT es puntual.



