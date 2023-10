¿Cuándo es el mejor momento para abrir un CDT? Le contamos

Cuando se desea ahorrar un poco de dinero para necesidades futuras, existen algunas alternativas que tienen las entidades financieras para poder hacerlo.



Algunas personas todavía acuden a los métodos tradicionales de guardar el dinero 'bajo el colchón', sin embargo, al ahorrar dinero en entidades puede tener algunas rentabilidades que pueden ser altas a largo plazo.



Los certificados de depósito a término fijo son algunas de esas alternativas, si busca ganar algo de rendimiento en su capital, además de que puede mantener este dinero asegurado por un tiempo determinado, sin la posibilidad de gastarlo en cosas innecesarias.

Sin embargo, tenga en cuenta que aunque es uno de los métodos más seguros para ahorrar, no tiene altos rendimientos, aun así es una de las alternativas que existen y que son más accesibles para los usuarios, ya que tendrá un rendimiento fijo al término en el que haya definido el CDT.



Si ha recibido o cuenta con un ingreso extra, no sabe o no conoce a una oportunidad clara para no gastárselo, el CDT es una buena opción que puede tener para ahorrar este dinero.



En cualquier entidad financiera usted va a encontrar múltiples características de los certificados de depósito a término, por lo que la mayoría de estos ofrecen darle rendimiento a sus recursos por tres, seis o 12 meses.



Asimismo, una vez se cumpla este término, usted decide si retirar su ahorro y los rendimientos o que se renueve automáticamente.

Los certificados a término se pueden abrir desde $ 500.000 pesos y los rendimientos se darán de acuerdo al tiempo que determine al adquirirlo.



Muchas de estas entidades en sus páginas de Internet ofrecen un simulador que le permitirá conocer cuáles seran los rendimientos, según el término que usted escoja.



Esta alternativa de ahorro es más beneficiosa que mantener el dinero en una cuenta de ahorros, puesto que al dejarlo en esta, ese dinero no va a tener rendimientos y al contrario, puede ir disminuyendo, por el 4x1000 u otro tipo de cobros que se suelen presentar con este tipo de cuentas.



Cada entidad ofrece distintas tasas para los inversionistas, por lo que con tantas opciones en el mercado usted puede escoger la que más le convenga.



No existe un tiempo específico para adquirir un CDT, lo adecuado es que cuando tenga la posibilidad de hacerlo y no desea gastarse un dinero que tengan lo adquiera.

¿Cómo cuidar las finanzas personales en diciembre?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

