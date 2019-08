¿Cualquiera puede invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York?

Hace 20 años (1999) que Javier Hernández, un ingeniero de sistemas bogotano, tomó la decisión de reunir una parte de sus ingresos para adentrarse en el mundo de las inversiones en la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo y plaza de grandes y reconocidos empresarios como Steve Jobs, que han engrosado allí su fortuna.

"La realidad es que cualquier persona puede invertir en la Bolsa, pero es como cualquier habilidad. Uno no nace hablando inglés, por ejemplo, pero el que quiere aprender toma la decisión y empieza a estudiar", explicó a EL TIEMPO Hernández, quien en su momento fue un exitoso trabajador en una multinacional de tecnología con sede en Colombia, pero que a raíz de su positiva evolución en el mundo de las inversiones decidió crear Invierta para ganar, una empresa para asesorar a las personas en inversión en la Bolsa.



Según Hernández, lo más importante es tomar la decisión y empezar a desmontar un par de mitos alrededor de las inversiones en la bolsa que circulan no solo en Colombia, sino en diferentes países del mundo.

Las personas que no recuperan o pierden su dinero es probablemente porque primero invierten y luego deciden aprender del negocio FACEBOOK

Uno de los más comunes es que se necesitan grandes cantidades de dinero. "Esto no es cierto. La inversión depende mucho de cada persona y con un correcto asesoramiento se puede comenzar con bajas cantidades", dijo.



Otro mito es que recuperar el dinero invertido es muy difícil o puede perderse. "Aquí debo hacer una aclaración, y es que las personas que no recuperan o pierden su dinero es probablemente porque primero invierten y luego deciden aprender del negocio. Hay que capacitarse y hacer cursos y simulacros antes de empezar a poner el dinero en la bolsa".

Hay muchas manera de entrenarse, según explica el inversionista. Y el consejo que él brinda a las personas es que busquen la que más se ajuste a sus gustos. "Videos en plataformas online, libros, cursos pagos, lo que quieran, pero que se capaciten".

Ganancias dependen del trabajo

Como cualquier trabajo, invertir en la bolsa requiere dedicar tiempo y esfuerzo para conocer cada vez mejor el negocio, pero según Hernández con la adquisición de conocimiento se va haciendo más interesante y más sencillo, lo que empieza a permitir a las personas tener mucho más tiempo para hacer otro tipo de actividades que no son laborales y así incrementar su calidad de vida.



"En mi caso, siempre soñé con trabajar desde cualquier lugar del mundo y eso es lo que he hecho. He aprendido tanto que ahora no necesito estar metido en una oficina ocho horas, cansado y sin tiempo para mis seres queridos y mis gustos", añadió.



Según Hernández, hablar de cifras exactas de ganancias es relativo, pues cada persona invierte diferentes cantidades y le dedica más o menos tiempo al aprendizaje de lo que se requiere para entender el mundo de la bolsa.

Consejos para invertir

"Tenemos personas que han aprendido a sacar el 10 por ciento mensual de sus inversiones, como otros que multiplican su dinero por dos cada seis meses, entre otros variados casos", acotó.



Un consejo importante que comparte Hernández, es que luego de que se tome la decisión de invertir, se hagan las capacitaciones y el respectivo aprendizaje, las personas no saquen el dinero de la bolsa sino que lo reinviertan hasta el momento en que las ganancias sean capaces de pagar las responsabilidades o deudas que tenga cada quien.



Además, el experto sugiere que las inversiones no sean a largo plazo. "Le digo mucho a la gente que no meta el dinero para sacarlo en un año, porque muchas cosas que suceden en el mundo, como la guerra comercial de China con EE. UU. puede afectar las ganancias. Lo mejor es meter el dinero y sacarlo en dos o tres días, máximo una semana".



Así mismo, Hernández recalca la importancia de tener un plan b para la vida. "Es que a muchos nos enseñan en la universidad a ser buenos empleados, pero poco sobre crear negocio o invertirlo bien".



