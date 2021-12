El éxito puede llegar a ser una de las cosas más difíciles de alcanzar. Sin embargo, en los últimos años, el pensamiento emprendedor e innovador ha tomado fuerza en el mundo comercial.



Ahora, trabajar en una empresa propia es el sueño de la mayoría. No obstante, el mundo de los negocios es tan competitivo que muchos solo se quedan en el intento.



Varios portales especializados coinciden en que el éxito se obtiene gracias a ciertas cualidades que debe tener un líder. Le contamos cuáles son.

Persistencia ante los obstáculos

Facebook Twitter Linkedin

El éxito requiere esfuerzo. Foto: iStock

La persistencia es una virtud que está descrita en el diccionario como la capacidad de mantenerse firme o constante.



Un buen líder o una persona que quiere alcanzar el éxito no debe derrumbarse por los obstáculos. La persistencia le abrirá nuevos caminos para escalar en el mundo de los negocios.



(Le puede interesar: Consejos para que no gaste de más en este fin de año y ahorre en enero).



Es importante resaltar que esto no es similar a la terquedad, pues siempre es bueno escuchar consejos sobre su modelo de negocio y así poder mejorarlo.



Según la revista ‘Forbes’, “el éxito proviene de dar la bienvenida al fracaso con una mente abierta y usarlo como una oportunidad para aprender y crecer”.

Liderar con astucia e inteligencia

Facebook Twitter Linkedin

Las decisiones son fundamentales en el mundo laboral. Foto: iStock

Para alcanzar los triunfos en el sector comercial es fundamental tener un equipo.



Y aunque todos los miembros son sumamente importantes, el líder debe tomar decisiones audaces para que el equipo trabaje por alcanzar de manera eficiente los objetivos.



En el imaginario común, se cree que un buen líder o una persona exitosa es aquella que se arriesga. Y, si bien es cierto, no debe olvidar elegir o direccionar con astucia e inteligencia.



La citada revista recomienda que usted no se debe “limitar a lanzarse a algo sin analizar el potencial de éxito y fracaso, así como el costo de oportunidad y el compromiso de tiempo”.

Disciplina y responsabilidad

Facebook Twitter Linkedin

Las personas exitosas usan muchas formas para planear sus metas. Foto: iStock

Una de las virtudes más complejas es la disciplina. Esto requiere esfuerzo y sacrificio.



Para ser una persona disciplinada, usted debe postular normas y reglas que debe cumplir a cabalidad.



(Siga leyendo: Elon Musk: esto pagará en impuestos el hombre más rico del mundo).



El éxito traerá más responsabilidad, por lo tanto, ser disciplinado es el primer paso para tener compromiso con el futuro.

No perder el enfoque

Facebook Twitter Linkedin

El enfoque es lo que guía a una persona al éxito. Foto: iStock

Tener siempre clara la proyección de su empresa o de su carrera laboral es uno de los aspectos más importantes.



Muchas personas se quedan en el camino porque no saben cuál es su propósito y se distraen con el “síndrome del objeto brillante”, según la revista ‘Forbes’.



“No pregunte qué va a generar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible o cuál es el mejor modelo de negocio de moda en este momento que me puede hacer rico rápidamente. Esas son solo distracciones”, dice el empresario disruptivo Rob Moore a la revista.

Trabajar en la paciencia y la ambición

Facebook Twitter Linkedin

No hay que apresurarse a tener dinero inmediato. Foto: iStock

El inicio de las cosas siempre es más duro que el resto y los buenos resultados no van a llegar de la noche a la mañana.



Esto es algo que se forja con bastante tiempo. Por esta razón, y aunque el mundo sea tan inmediato, un individuo que quiere alcanzar el éxito debe ser paciente.



(Puede leer: Elon Musk es elegido como el personaje del año 2021 por la revista 'Time').



El motor no debe ser la fama o la fortuna. Según Rob Moore, usted “debe crear productos, servicios útiles, ser un ser humano o una empresa valiosa para la mayor cantidad de personas posible. La gente nunca te dará dinero si cree que lo quieres por fama y fortuna. La gente te dará dinero si tienes algo valioso y útil”.

Constante aprendizaje

Facebook Twitter Linkedin

Estudiar es la mejor forma de invertir el tiempo. Foto: iStock

Los magnates y empresarios más importantes del mundo siempre están en constante aprendizaje.



De hecho, esto les ha ayudado a crear nuevos productos, estrategias o formas de volverse cada vez más ricos.



Es importante resaltar que todo lo que ocurre en el mundo afecta a las empresas o a los seres humanos. Así que si usted quiere ser exitoso debe estar informado para afrontar las cosas buenas o las cosas malas.

Solucionar los problemas

Facebook Twitter Linkedin

Realizar las mejores estrategias para evadir y solucionar problemas. Foto: iStock

En el mundo de los negocios existen una infinidad de problemas. La persona exitosa se reconoce porque es aquella que los afronta con facilidad y encuentra la forma de solucionarlos.



Lo principal es no perder de vista los objetivos que se desean alcanzar. Esto le ayudará a poner los recursos y habilidades en los momentos y las manos correctas.

Más noticias

Habilidades que le asegurarán el éxito en mercado laboral, según Bill Gates

¿Por qué las fortunas de los magnates tecnológicos cayeron abruptamente?

Cómo invertir con las estrategias de inversión de millonarios

Elon Musk y Donald Trump: las millonarias sumas que obtienen cada minuto

Bill Gates abandonó Harvard para alcanzar su gran sueño: Microsoft

Los siete multimillonarios que hicieron su fortuna con criptomonedas

Tendencias EL TIEMPO