Con el fin de las festividades decembrinas, inicia otra de las temporadas más importantes para el comercio, la escolar. Este 2022, es una época especial porque se espera el regreso de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas de forma presencial.



Así las cosas, los padres de familia tendrán que preparar sus bolsillos para los gastos en útiles escolares. Antes de la pandemia, en 2019, Fenalco estimaba que las familias gastaban en promedio entre 300.000 y 500.000 pesos solo en materiales escolares.

Hoy en día hay preocupación en los hogares por los precios de los útiles escolares, entre otras razones, porque Fenalco Antioquia alertó de la escasez de papel en el país.



"Si bien la producción nacional ha venido cumpliendo con los pedidos de los clientes, pese a las complicaciones de abastecimiento y logística internacional, la industria de papel periódico, de imprenta y escritura enfrenta mayores dificultades en los insumos", destacó el gremio.

Al igual que en otras industrias, los precios se han triplicado como consecuencia de la pandemia, el aumento del valor del dolar y los problemas en la importación del producto, cuyo principal productor es EE. UU.



Aquí le presentamos un promedio del precio de los útiles escolares en 2022.



Cuadernos

El valor de los cuadernos depende del diseño y el número de hojas. Si su hijo lo desea con stikers o de algún personaje famoso, película o celebridad, el valor será mayor.



Cosido de 100 hojas cuadriculado: dependiendo del lugar los encontrará con precios entre los $8.000 y los $12.000.



Por ejemplo, un cuaderno de 'Wonder Woman' vale $7.600, uno de la película'Encanto' cuesta $10.900, al igual que uno de League of legends, Peluches o Soul. Mientras que uno de Jean Book vale $12.285.



Los útiles escolares facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Foto: iStock

Cosido de 50 hojas cuadriculado: dependiendo del lugar los encontrará con precios entre los $5.000 y los $7.000.



Por ejemplo, un cuaderno de Barbie cuesta $5.092, uno de 'Paw Patrol' $5.990, mientras uno de Jurassic vale $6.990, al igual que uno de Animal Zoo.



Cosido 100 hojas ferrocarril: sus precios varían entre los $8.000 y los $10.990.



Por ejemplo, un cuaderno de 'Dogs' tiene un valor de $10.400, al igual que uno de 'Peluches', 'Frozen' y 'Dragon Ball Z'. En cambio, uno de 'Paw Patrol' cuesta $7.990.



Cosido 50 hojas ferrocarril: los precios van desde los $5.000 hasta los $7.000.



Por ejemplo, un cuaderno de 'Barbie' vale $5.990, uno de 'Spidey and his amazing friends' $5.092, uno de 'Encanto' $5.942 y los de League of legends cuestan $6.590.

Hay lugares donde puede encontrar cuadernos más económicos. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Cosido 100 hojas rayado: los precios varían entre los $7.000 y los $10.000.



Por ejemplo, un cuaderno de 'Pixar' vale $7.990, al igual que uno de 'The Batman','Guardianes de la galaxia' y uno de 'Disney Doorables'. Mientras que los de 'Peluches', 'Dogs' y 'Street Racer' valesn $10.900.



Cosido 50 hojas rayado: el valor por unidad va desde los $5.000 hasta los $7.000.



Por ejemplo, un cuaderno de 'Barbie' tiene un valor de $5.990, al igual que uno de Marvel, mientras uno de 'Marie' cuesta $5.092. Los cuadernos de 'Magical' e 'InColors' valen $6.990, mientras los de 'Peluche' tienen un valor de $6.600, al igual que los de la línea corriente de Kiut.



Cuaderno argollado: los precios dependen del número de hojas, el diseño, el tamaño y el duro de la pasta. Por ejemplo, uno pequeño de 80 hojas (pasta dura) se puede encontrar desde los $5.000, uno de 80 hojas mediano (pasta dura media) puede costar $16.900 y uno grande de 80 hojas (pasta dura) vale $10.900.



Por su parte, los cuadernos argollados de cinco materias los encuentra desde los $20.000 en adelante.



Los precios de los cuadernos dependen de la marca, el diseño y dónde los compre. Foto: Luis Lizarazo. Archivo EL TIEMPO

Para mayor economía puede ir a los escenarios de su ciudad donde venden útiles escolares al por mayor. O, si lo desea, las páginas oficiales de las marcas de cuadernos ofrecen descuentos en algunas de sus referencias, por ejemplo, Norma tiene kits de 5 cuadernos, con una caja de 12 colores y tres lápices a $42.795, mientras que Primavera tiene 15 % de descuento en algunos de sus productos.

Colores, bolígrafos y lápices

Dentro de los útiles escolares se encuentran los bolígrafos, colores y lápices. Le damos un promedio de los precios que encontrará en el mercado.



Colores

La caja de 12 colores de una punta la encuentra desde los $7.000 hasta los $12.000 si se trata de los colores Súper triangulares de Norma.



Una caja de 12 colores doble punta, está en $21.100 si es Magicolor, pero también encuentra de $10.000.



Si desea tener más de 12 colores, encuentra precios superiores a los $20.000 y hasta los $142.000 si se trata de los 100 colores SuperSoft de Faber-Castell.

Llegó la temporada de comprar los útiles escolares de los niños. Foto: Guillermo Ossa. Archivo EL TIEMPO

Lápices

Hay algunas cajas de colores que incluyen uno o dos lápices, sin embargo, si los compra por separado encontrará los siguientes valores:



Caja 2 lápices negros gigantes triangulares de Norma más tajalápiz $3.612

Caja de 6 lápices negros más 1 rojo, de Faber-Castell, $6.900

Caja de 12 lápices color negro más 2 borradores, de Pelikan, a $8.600

Caja de 6 lápices negros de diseños (Primavera) $8.900

Caja de 12 lápices Faber-Castell, mina No.2, a $12.900



Bolígrafos

Dependiendo del color los encuentra desde los $1.000 y $1.500 en las papelerías del país. Aún así, le damos algunos de los valores que manejan los almacenes de cadena.



Caja 12 bolígrafos negro de Faber-Castell $10.300

Caja de 15 bolígrafos Kilométrico 100 negro $13.200

2 bolígrafos Sharpiee en gel $14.000



Otros útiles

Tijeras niños $6.990

Tijeras punta roma $4.500

Tijeras uso general $6.000

Juego geométrico (1 escuadra, 1 compás, 1 transportador y una regla de 30 cm)Pelikan $10.900

Juego geométrico (2 escuadras, regla de 30 cm y 1 un transportador) Faber-Castell $11.900

Borradores diseño Disney X2 (Primavera) $2.990

Borrador de nata 10 unidades de Pelikan $7.200

Borrador de nata 10 unidades Faber-Castell $9.300

Tajalápiz metálico doble Finlandek $2.290

Tajalápiz con depósito X2 $6.500

