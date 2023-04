A veces la moda de la oficina puede tornarse monótona con los cotidianos sastres de colores aburridos y opacos que hacen parecer a todos uniformados entre los tacones de punta, las corbatas y los zapatos de cordón.



Vestir para el trabajo a propio gusto no siempre fue una opción, sin embargo, están saliendo algunas tendencias que han cambiado la perspectiva de la apariencia en los espacios laborales.



Aunque, no hay que negar que armar outfits para ir a trabajar a veces puede ser una tarea titánica dadas las distintas opciones que se pueden elegir, o por el contrario si no hay muchas alternativas en el armario, reinventar también implica tiempo y decisión.

Los blazer son una prenda muy usada en los ambientes laborales. . Foto: iStock

Por ello hoy conocerá cinco looks con estilo, según las tendencias de este año para ir a la oficina de manera original y sin perder el requisito de la formalidad.

Los abrigos nunca fallan

Una de las prendas más usadas esta temporada son las gabardinas que renacen de los 90's . Esos chaquetones grandes y largos que ayudan a combatir el frío y que vienen en todos los materiales y colores.



Una opción combinable con cualquier tipo de zapato, ya sea tacones, para una importante junta directiva o zapatillas para terminar la semana de trabajo en un viernes casual.

Pantalones cómodos y con estilo

Es costumbre que el Chándal o el traje de dos piezas sea el favorito de muchos a la hora de ir a la oficina, sin embargo, los jeans Baggy ceñidos en la cintura y holgados a lo largo de la pierna son una buena opción acompañados de una camisa manga larga con colores pastel.



De igual forma los Wide Leg en lino, son una magnífica alternativa para lucir fresca, ya que el ajuste en la parte superior del cuerpo y la bota ancha al final de la prenda brinda una comodidad permanente para quién la use.



Por otro lado, la moda actual permite que los distintos tipos de la faldas con cuadros, estampados, largas o cortas sea un haz bajo la manga de la elegancia en cualquier momento.

Los tacones más cómodos

Hay puntos intermedios entre la altura de los tacones y su confort, por sí creía que esto no podía existir al estar acostumbrada a las incansables suelas delgadas que necesitan de altitud para aparentar la elegancia.



Los Kitten heel, popularizados por Audrey Hepburn son un híbrido entre el bienestar y el estilo, pues su corto tacón aguja mantiene la distinción y permite soportar las largas jornadas laborales.



Sin duda, las ventajas de estás tendencias es crear y volver a los estilos que prevalecen la comodidad sin descuidar la elegancia.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

