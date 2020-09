Estos son los gastos que los colombianos continúan aplazando

Mientras que 4 de cada 10 colombianos están considerando en los próximos tres meses realizar gastos en mejoras del hogar y en educación, buena parte de los consumidores consultados por la central de riesgo TransUnion, continúan aplazando compras importantes.



En su encuesta en línea realizada a cerca de 1.030 adultos, el 56 por ciento no tiene planes de vacaciones. La mitad de los consultados no harán reparaciones en sus casas, los gastos en educación están pospuestos para el 35 por ciento, mientras que la compra de vivienda y de carro es un tema aplazado para el 25 y el 21 por ciento de los encuestados. Tener hijos y casarse no está en los planes del 10 y el 8 por ciento de los consumidores.



La misma encuesta también determinó que el pago de la tarjeta de crédito (40 por ciento) y el del crédito personal (36 por ciento) siguen siendo las prioridades de los colombianos.



El pago de los servicios públicos, el celular, internet y el arriendo son otras de las obligaciones que más preocupan. El 36 por ciento de los consultados dicen, además, que usarán sus ahorros para pagar sus deudas actuales.

