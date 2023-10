¡Pilas! Estas son las modificaciones en su moto por las que lo podrían multar

Durante la tarde de este miércoles 25 de octubre, un video se volvió viral en redes sociales por el presunto abuso en el que habría incurrido una patrullera de la Policía tras inmovilizar una motocicleta, al parecer, por tener modificaciones que incumplían con la ley.



Según las imágenes compartidas en redes sociales, la mujer ordenó la inmovilización del vehículo porque tenía algunas calcomanías que alteraban el color original de la motocicleta.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, aseguró el motociclista afectado.



Por su parte, la oficial mencionó que "tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores".



Al respecto, varios usuarios de la plataforma TikTok rechazaron el comportamiento de la uniformada, mientras que otros aseguraron que sí se estaba incumpliendo la norma con la imposición de calcomanías en el vehículo.

Cuando la @Secretaría de Movilidad y su @Policía de Colombia estén trabajando en pro de la movilidad. Argumentos como estos nunca dejarán de ser motivo para llevarse una moto. #AprendaDeColoresPapito

Aquí le contamos cuáles son las modificaciones que le podrían traer problemas como conductor, ya que según la ley, están prohibidas.

Resonadores

Con frecuencia, las calles se llenan de fuertes sonidos que son emitidos al acelerar una moto. Sin embargo, estos ruidos son originados tras la alteración en la salida del aire del vehículo, con resonadores o dispositivos que incrementen el sonido.



Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito especifica que está prohibida la instalación de cualquier clase de accesorios como válvulas, resonadores o pitos para alterar el sonido de la motocicleta.



Así mismo, el Ministerio de Salud establece que los niveles máximos de ruido permitidos para una motocicleta es de 75 decibeles durante el día, en zonas industriales, y 65 decibeles durante el día o 45 decibeles durante la noche en zonas residenciales.

Imagen de referencia. Foto: Guillermo Ossa. CEET

Alteración en las luces

Durante los últimos años, las luces de algunas motocicletas han sido alterados por sus propietarios para darle una apariencia diferente a sus vehículos.



No obstante, alterar los colores de las farolas o poner luces de policía (azul y rojas) podría traerle problemas.



La ley establece que está prohibido el uso de luces intermitentes o de alta intensidad en sus vehículos, así como también adecuación de motocicletas con sirenas.



Estos servicios deben ser reservados para los organismos de control o de emergencia como la Policía, las ambulancias y los bomberos.

Imagen de referencia. Foto: iStock

Cambio de dimensiones o del color del vehículo

Uno de los errores más comunes de los conductores es cambiar el color de sus vehículos sin previa autorización de las autoridades de movilidad.



Según la ley, está prohibida cualquier modificación que altere las características que identifiquen al vehículo, tales como las dimensiones o el color original.



(Además: Estas son las tasas más bajas del mercado para comprar carro en fin de año: tome nota).

Porta placas

Este accesorio está prohibido en las motocicletas, ya que su uso podría facilitar que los conductores alteren la placa de sus vehículos.



El Código Nacional de Tránsito además asegura que no es permitido dicho accesorio, ya que dificulta la plena identificación de la matrícula.



