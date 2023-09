La incapacidad laboral se presenta cuando un empleado no puede realizar las labores de su puesto de trabajo, cuya imposibilidad puede ser causada por una enfermedad que se adquirió realizando su trabajo o por una ya adquirida.



De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, en su artículo 4 se considera como enfermedad laboral "la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar."

Por lo tanto, el ministerio de Protección social y de Trabajo registrando un listado de enfermedades que se consideran comunes en diversas actividades laborales.

Por otra parte, estos ministerios tienen la función de actualizar cada tres años este listado atendiendo a los estudios técnicos financiados por el fondo nacional de riesgos laborales.



Para esto, se ha determinado que existen dos categorías de enfermedades laborales, que incluyen cinco factores de riesgo ocupacional, entre los que están:



- Químicos

- Físicos

- Biológicos

- Psicosociales

- Agentes ergonómicos



En cuanto a las dos categorías en las que se encuentran las enfermedades laborales se encuentran:

Categoría A

En esta categoría están enfermedades directas, que las ARL no se exigen exámenes previos para determinarlas como:



- Asbestosis

- Silicosis

- Neuoconiosis del minero de carbón

- Mesotelioma maligno por exposición al asbesto

- COVID-19 virus no identificado (Incluido por el decreto 676 de 2020).



Categoría B

En esta categoría, las enfermedades están clasificadas por grupos, entre los que se registran:



Grupo 1: Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Grupo 2: Cáncer de origen laboral.

Grupo 3: Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético.

Grupo 4: Trastornos mentales y de comportamiento.

Grupo 5: Enfermedades del sistema nervioso.

Grupo 6: Enfermedades del ojo y sus anexos.

Grupo 7: Enfermedades del oído y problemas de fonación.

Grupo 8: Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular.



También debe tener en cuenta, que hay unas incapacidades temporales que se pueden solicitar, de acuerdo con el portal 'In Check', entre las que se encuentran:



- Incapacidad por enfermedad general: esta se refiere a cuando el trabajador se incapacita por una enfermedad que no tiene que ver con el trabajo que realiza.



- Incapacidad por enfermedad profesional: en ella, la ARL reconoce que el trabajador tiene una enfermedad que fue causada por la labor que realiza en su lugar de trabajo.



- Incapacidad por accidente de trabajo: se genera por un evento fortuito mientras que el trabajador estaba realizando sus labores.

¿Me pueden despedir por incapacidades recurrentes?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

